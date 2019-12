Martin Gelin: Trump kan vägra tv-debatt i nästa presidentval

Varför funderar Trump på att vägra ställa upp i debatterna?

New York Times rapporterade i helgen att Donald Trump överväger att vägra delta i någon tv-debatt inför presidentvalet nästa år. Det skulle i så fall bli ett historiskt beslut. Inför samtliga presidentval sedan 1960 har de två partiernas respektive kandidater mötts i tv-debatter. Under valkampanjen 2016 gjorde Donald Trump och Hillary Clinton tre tv-debatter, men betydligt fler amerikaner ansåg att Clinton gjorde bäst ifrån sig i de debatterna, enligt opinionsmätningarna. I en mätning av Gallup efter den tredje och sista debatten var det exempelvis 61 procent som ansåg att Clinton gjorde bäst ifrån sig, medan bara 31 procent sade att Trump gjorde bäst ifrån sig. Trumps debattframträdanden tycktes skada hans opinionssiffror överlag under hösten 2016.

Vad har Trump sagt om detta?

Enligt Trumps rådgivare funderar han nu på att vägra debattera sin motståndare i nästa val. Efter att New York Times rapportering ledde till en kritikstorm mot Trump gick han på måndagskvällen ut med en rad kommentarer på Twitter, där han förtydligade att han kan tänka sig att debattera sin motståndare, men bara på villkoret att debatterna inte leds av den politiskt oberoende kommission som sedan 1987 utsett moderatorerna och villkoren för debatterna. The Commission on Presidential Debates är en opartisk organisation, men Trump har nu angripit den för att vara ”proppfull av Trump-hatare”. Trump påstod även att kommissionen försökte rigga debatterna till Clintons fördel, genom att manipulera hans mikrofon. Han har inte erbjudit några bevis för dessa påståenden.

Vad har han för målsättning med detta?

Sannolikt är Trumps förhoppning att slippa delta i debatter i etablerade nyhetskanaler som CNN och NBC, som traditionellt sänder tv-debatter, till förmån för den konservativa tv-kanalen Fox News, som är mer vänligt inställda till Trump. Det skulle kunna innebära att han slapp många tuffa frågor om exempelvis riksrättsprocessen, hans skattedeklaration och affärsverksamhet och en rad andra skandaler. ”Det är en bluff med målet att bara behöva göra en debatt”, sade Philippe Reines, en tidigare medarbetare till Bill och Hillary Clinton, till New York Times.

Läs mer: Utskottsbeslut för riksrättsprocess mot Trump

Läs mer: Bakslag i Texas för Trumps murbygge