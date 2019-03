Martin Gelin: Trump ser Vita huset som en mur av juridisk immunitet

När Trumps ex-advokat Michael Cohen vittnade i kongressen i förra veckan offentliggjordes två checkar från Donald Trump till Cohen, som tycktes visa att presidenten direkt deltog i de olagliga utbetalningarna till porrskådespelaren Stormy Daniels under valkampanjen 2016.

New York Times har nu fått tillgång till åtta checkar som avslöjar nya detaljer kring Trumps relation med Cohen och riskerar att förvärra hans inblandning i de olagliga utbetalningarna. Checkarna har skrivits under då Trump var sittande president. Från och med april 2017 sker utbetalningarna dessutom från Trumps privata bankkonto, som bara kunde godkännas med Trumps signatur.

Anklagelserna mot Donald Trump är vid det här laget så omfattande att Robert Bauer, som tidigare varit juridisk rådgivare i Vita huset, säger till New York Times att det inte råder något tvivel om att Trump kommer att ställas inför rätta så fort han lämnar Vita huset. Enligt källor i Trumps stab ser han just detta som ett skäl att stanna kvar. I takt med att hoten från de olika utredningarna mot Trump tornar upp sig har han börjat se själva presidentämbetet som ett slags mur av juridisk immunitet, som skyddar honom från alla de anklagelser och åtal som annars skulle kunna krossa honom.

Enligt USA:s justitiedepartement kan en sittande president inte åtalas, men bland juridiska experter går åsikterna isär om vad det skulle betyda i praktiken om en president är misstänkt för ett brott. För Donald Trump själv tycks formuleringen i justitiedepartementets interna riktlinjer i alla fall ha blivit en trygg bädd att vila i medan det stormar mer än någonsin kring honom. Att sitta kvar som president har blivit hans främsta drivkraft, då han tror att han kommer att råka illa ut juridiskt om han lämnar Vita huset, enligt källorna till New York Times.

Michael Cohen vittnade på onsdagen i ett nytt, slutet förhör i representanthusets underrättelsekommitté. På väg in till förhöret sågs han och hans jurister med tre stora rullväskor fulla med dokument från Trumps företagsverksamhet, som kongressen nu får tillgång till. Under Cohens vittnesmål förra veckan jämförde han Trumps affärsmetoder med en maffiaboss och beskrev presidenten som en ”skurk, bedragare och rasist”.

Utöver den särskilde åklagaren Robert Muellers omfattande utredning av Donald Trump och hans medarbetare pågår även utredningar av Trumps affärsverksamhet i delstaterna New York och New Jersey. I veckan inleddes även ytterligare en utredning av delstaten New York om försäkringsbedrägeri i Trumps företag, efter att Cohens vittnesmål avslöjade nya detaljer om detta.

Demokraterna som leder representanthusets justitieutskott har dessutom precis påbörjat en stor utredning av Donald Trumps politiska och ekonomiska verksamhet, där de krävt dokument och vittnesmål från 81 personer, myndigheter, företag och institutioner. Jerry Nadler, demokrat och ordförande för utskottet, beskrev det som ”bara första steget” på en lång väg mot rättvisa.

