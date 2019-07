Martin Gelin: Trump vill ha demokraternas kvinnor som måltavlor 2020

I nyhetsmedier över hela världen påstås det att Donald Trumps senaste rasistiska tirad innebär att han ”sjunkit till en ny nivå”. Men Trump har befunnit sig på den här nivån väldigt länge. Att Trump ber unga, kvinnliga demokrater som är födda i USA att ”återvända till sina hemländer” kan bara överraska den som ignorerat Trumps rasism under tre år som president och tre decennier som offentlig person.

Trump ägnade större delen av Barack Obamas åtta år som president åt att driva en landsomfattande kampanj för att presidenten i själva verket var född i Kenya och därmed inte amerikansk medborgare. Det var grundlösa påståenden, men nu använder Trump precis samma taktik mot dessa fyra unga kvinnor i kongressen. Historiskt har hans kommentarer djupa rötter i den retorik och idévärld som var vanlig hos segregationsförespråkare och främlingsfientliga demagoger i USA, som under århundraden vägrat att riktigt acceptera alla som inte är vita som fullvärdiga medborgare.

I attackerna på unga demokrater som Alexandria Ocasio-Cortez och Rashida Tlaib påstod Trump att de är ”kongresskvinnor som ursprungligen kom från länder vars regeringar är kompletta och totala katastrofer”. Han påstod sedan att de borde ”återvända” till dessa länder i stället för att klaga på USA. Ocasio-Cortez besvarade förstås Trumps kommentarer med att påpeka att hon är född i USA, precis som tre av de fyra andra partikollegorna han attackerade.

Bakgrunden till Trumps tirad är att den här nya generationen kvinnliga demokrater har klivit in i kongressen med en kompromisslös, progressiv agenda. Unga röster som Rashida Tlaib, Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar och Ayanna Pressley har sedan de valdes till kongressen i mellanårsvalet i november förra året bildat en enad front mot Trumps främlingsfientliga politik. Deras självförtroende, självklara feminism och politiska framgångar har inte bara blivit röda skynken för Trump, utan framför allt för hans egna kärnväljare. Och det är dem Trump hoppas engagera genom att göra dessa fyra kvinnor till sina främsta måltavlor. Hans utspel bör därmed främst betraktas som ett ovanligt genomskinligt försök att förvandla dessa unga demokrater i kongressen till demokraternas nationella ansikten, i takt med att USA närmar sig nästa presidentval.

Det Trump försöker åstadkomma är inte att få hela USA att än en gång diskutera huruvida han är rasist eller inte. Det har landets politiska tyckare redan gjort i fyra år och bara de allra mest världsfrånvända kan i dag förneka att Trump personligen uttrycker sig rasistiskt, gång på gång.

Det Trump försöker åstadkomma är i stället att få hela USA att prata om just dessa fyra unga kvinnliga demokrater. Han vill ha dem som måltavlor inför presidentvalet 2020. Inte Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders eller Kamala Harris, utan dessa fyra, progressiva unga demokrater, från partiets vänsterflank. Så hoppas han spä på motsättningarna när det gäller just invandringspolitiken, den fråga han ständigt återkommer till. Det är sannolikt just en sådan strid Trump vill ha, då det än en gång gör det möjligt för honom att ställa konservativa, vita amerikaner mot USA:s växande andel etniska minoriteter.

Trump lanserade officiellt sin kampanj för att bli omvald som president för en månad sedan. Det är redan glasklart att främlingsfientlig retorik och populistiska utspel om invandring och nationell identitet kommer att stå i fokus för kampanjen, även den här gången.

