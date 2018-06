Martin Gelin: Retoriken har bäddat för hatet

Fem personer dödades vid dådet på lokaltidningen Capitol Gazettes redaktion i Annapolis, strax utanför Washington DC, på torsdagen. Enligt polisen i Annapolis var attacken strategiskt planerad mot nyhetsredaktionen på tidningen, som publicerats sedan 1727. Selene San Felice, en reporter på tidningen, sade till CNN att attacken var tydligt kalkylerad: ”Jag tror att han var ute efter redaktörerna”, sade hon.

Tidningen hade under de senaste dagarna fått flera hot om våldsattacker via sociala medier. Ett vittne på plats beskrev tidningsredaktionen som en “krigszon” efter massakern. Polisen utpekade sent på torsdagskvällen i USA den misstänkte gärningsmannen som en 38-årig man, som tycks ha varit besatt av tidningen sedan många år tillbaka, då de skrivit om ett rättsfall som rörde honom. Enligt polisen var han ute efter att hämnas på tidningsredaktionen.

Alla detaljer kring gärningsmannens motiv är inte kända, men attentatet väckte en omedelbar debatt i USA om de verbala attacker mot nyhetsmedier som kommit från Vita Huset och från högerextrema de senaste åren. De organisationer som värnar om pressfriheten i USA har länge varnat för att president Trumps retorik mot nyhetsmedier kan leda till verkliga angrepp mot journalister. Radiokanalen NPR:s mediekritiker David Folkenflik var en av många journalister som kritiserade Trump strax efter dådet.

– Presidenten har kallat presskåren för “folkets fiende”. Oavsett Annapolis-skyttens motiv är sådan retorik oacceptabel, skrev han på Twitter.

I den högerextrema altright-rörelsen, som Trump och många i hans administration har försvarat, har flera nyckelfigurer öppet uppmuntrat till våld och attacker mot journalister. Tidigare den här veckan skickade den högerextrema provokatören Milo Yiannopoulos två meddelanden till journalister där han skrev: “Jag kan inte vänta tills medborgargarden börjar skjuta ner journalister”. Efter massakern i Annapolis försvarade Yiannopoulos sina kommentarer med att de var “ett skämt”. Yiannopoulos ansågs länge vara en viktig röst för den högerpopulistiska våg som förde Trump till Vita Huset och hans senaste bok uppmärksammades även internationellt som en röst för USA:s nya höger.

Donald Trump har själv ägnat sig åt grova attacker på nyhetsmedier i flera år, ofta med tydlig våldsretorik. Utöver att kalla journalister för “folkets fiende” har han exempelvis delat en satirbild på Twitter som föreställde ett tåg med texten Trump, som kör över en CNN-journalist, vars kropp sprängs mot tågets framdel. Trump raderade senare bilden från sitt Twitter-konto.

Under Trumps valkampanj ägnade han sig vid upprepade tillfällen åt att håna och hetsa upp en hatisk stämning mot de politiska journalisterna på plats. Flera av de korrespondenter som regelbundet bevakade Trump tvingades ha eskort av livvakter till och från kampanjevenemangen, då de utsattes för så många grova och allvarliga hot. Många journalister blev fysiskt och verbalt attackerade under Trumps kampanj och han inledde ofta sina kampanjtal med att peka mot det inringade båset där presskåren satt och uppmuntra publiken att håna journalisterna. Trump har även konsekvent uppmuntrat till våld mot kritiker och politiska motståndare. Under valkampanjen sade han att han personligen ville smälla till en demonstrant från den svarta rättighetsrörelsen Black lives matter och sade senare att demonstranten förtjänade misshandel av säkerhetsvakterna. Vid åtminstone åtta olika tillfällen har Donald Trump uppmuntrat till misshandel och våld mot kritiker, demonstranter eller medier.

I kongressen sitter nu även en republikansk ledamot, Greg Gianforte, som dömts för att personligen ha misshandlat en journalist, Ben Jacobs från The Guardian. Bara dagar efter att misshandeln blivit känd använde republikanernas nationella kampanjkommitté Gianfortes namn som dragplåster i en insamlingskampanj. Republikanerna har även utsett Gianforte till chef för en ny kommunikationsutbildning i kampanjkommittén. Karen Marshall, en republikansk lokalpolitiker i Gianfortes delstat Montana, sade i sin tur att hon personligen skulle “ha skjutit” Jacobs om han betedde sig likadant mot henne som mot Gianforte. Det enda Jacobs gjorde var att ställa besvärliga frågor.

Massakern i Annapolis har även väckt liv i den ständigt pågående nationella debatten om vapenlagarna i USA. Donald Trump bemötte tragedin i ett Twittermeddelande där han lovade omtanke och böner för de anhöriga till de som omkommit.