Martin Gelin: Trumps systematiska lögner påminner om rysk propaganda

Många hoppades att Donald Trump skulle bli en mer nedtonad och sansad president när han väl flyttade in i Vita huset i januari förra året. Efter en valkampanj som präglats av historiska mängder felaktigheter, missvisande påståenden och rena lögner var det gott om prognoser som förutsåg en mildare och mer hederlig president. Själva ämbetets tyngd skulle göra Trump seriös. Det visade sig vara önsketänkande. I stället har Trumps osanningar inte bara fortsatt sedan han blev president, utan även tilltagit allt mer under årets gång.

Det är Washington Post som räknat samtliga av Trumps påståenden under året och konstaterar att det finns en tydlig trend som pekar mot att antalet felaktiga påståenden ökar. Under våren gav Trump missvisande och felaktiga påståenden ungefär 50 gånger i månaden, men under hösten har det varit mer än 100 gånger i månaden. I snitt kommer Trump med felaktigheter fem och sex gånger per dygn. Fortsätter han i samma takt kommer han att ha sagt fler än 2.000 missvisande och felaktiga påståenden när han firar sin ettårsdag som president, den 20 januari i år.

Trumps systematiska lögner kan inte viftas bort som slarv eller okunskap, utan måste vid det här laget betraktas som en medveten strategi.

Enligt Washington Posts sammanställning handlar Trumps osanningar särskilt ofta om skattereformen, om Barack Obamas sjukvårdsreform, samt om skattenivåerna överlag i USA. Vid 58 olika tillfällen sade Trump exempelvis att USA har den högsta bolagsskatten, eller de överlag högsta skatterna, i världen.

Trumps systematiska lögner kan inte viftas bort som slarv eller okunskap, utan måste vid det här laget betraktas som en medveten strategi. I Ryssland har regeringen länge arbetat med att bombardera befolkningen med sådana oerhörda mängder lögner och vilseledande nyheter att de distraheras från väsentliga problem. Vladislav Surkov, en berömd rysk strateg och nära rådgivare till Putin, har själv erkänt i en intervju med BBC att det funnits en strategi för att “skapa en overklighet”, där medborgarna blir så förvirrade att de inte litar på varken politiker eller nyhetsmedier.

Ironiskt nog verkar det finnas ett samband mellan antalet lögner från Trump och de perioder då det kommit mest nyheter om Trumps kopplingar till Ryssland. Efter en vår av relativt få osanningar (50 i april, 40 i maj) dubblades antalet felaktiga påståenden under sommaren, strax efter en rad skandalösa avslöjanden om att Trumps kampanjledning haft flera möten med ryska kontakter. Under oktober månad, som också präglades av en intensiv nyhetsutveckling när det gäller Trumps ryska kopplingar, slog presidenten nytt rekord, med 156 felaktigheter, enligt Washington Post.