Martin Gelin: Trumps tal till nationen en kortlivad politisk charad

Det ideala för Donald Trump skulle ha varit om riksrätten redan var över när han håller sitt årliga tal till nationen, State of the union, på natten till onsdagen svensk tid. Riktigt så perfekt blev inte tajmingen. Omröstningen äger rum först dagen därpå, vilket gör det lite svårt för Trump att redan i förväg ta ut seger. Men han har knappast något att oroa sig för.

Det är i princip klart att republikanerna i senaten kommer att frikänna honom oavsett bevisbördan. Med andra ord lär vi se en stolt och otyglad Trump som med gott självförtroende kan presentera sin strategi och dagordning inför höstens presidentval.

Den starka ekonomin lär ha en betydande roll i talet. Enligt Trumps medarbetare kommer talet ha ett optimistiskt tonläge och gå under parollen ”the great American comeback”, vilket för Trump främst lär syfta på hans eget anseende efter den stormiga riksrättsprocessen. Men det kan förstås även anspela på den ekonomiska utvecklingen (även om återhämtningen efter finanskrisen 2008 skedde under Obamas tid som president). Trump förväntas, enligt medarbetarna, hävda att handelskriget med Kina och Mexiko gynnat amerikanska arbetare.

Dessa tal till nationen bör därmed främst betraktas som kortlivade politiska charader

State of the union-talen brukar av lång tradition ha ett diplomatiskt tonläge, där presidenten försöker ena befolkningen snarare än att mobilisera kärnväljare. Det är en av få konventioner i Washington som även Trump respekterat som president. Hans tidigare tal till nationen har ofta låtit radikalt annorlunda än hans vardagliga, polariserande retorik. Mer besynnerligt är att politiska experter och nyhetsmedier fortfarande tolkar sådana gester som meningsfulla skiften i Trumps verkliga agenda. Efter Trumps förra state of the union-tal publicerade exempelvis nyhetssajten Politico åtta olika artiklar om att Trump nu definitivt lagt sin högljudda personlighet bakom sig för gott. Det dröjde några timmar innan han började angripa kongressledamöter på Twitter.

Dessa tal till nationen bör därmed främst betraktas som kortlivade politiska charader, men de kan samtidigt säga något om Trumps prioriteringar inför valet i höst.

Den republikanska senatorn Bill Cassidy säger inför talet att Trump bör prata om ”samarbeten över partigränserna och hur vi får saker gjort”.

Men omkring sig kommer Trump att ha en ny generation av demokrater som tog plats i kongressen förra året. Många av de kvinnliga demokraterna ska klä sig i vitt för att hedra kampen för kvinnlig rösträtt, som firar hundraårsjubileum i år. Bakom talarpodiet sitter demokraternas talman Nancy Pelosi, som Trump konsekvent attackerat med grova personangrepp under vintern. Det kan försvåra hans försök att förmedla diplomatiska budskap.

– Jag skulle bli överraskad om han inte lät bombastisk och självförhärligande. Jag skulle bli överraskad om han inte gick till angrepp på presskår och demokrater och de som skött riksrätten, sade senatorn Chris Murphy, demokrat från Connecticut, till Washington Post.

Schiff mordhotades på tisdagen av en man som motiverade hotet med att han sett Trumps kommentarer

Trumps stab lovar ett optimistiskt tal i kontrast till det alarmistiska tonläge som präglade såväl hans förra valkampanj som större delen av hans tid som president. Men under veckan som gick fortsatte Trump att gå till personangrepp mot demokrater och till synes hota Adam Schiff, demokraten som fått en nyckelroll i riksrätten. Schiff mordhotades på tisdagen av en man som motiverade hotet med att han sett Trumps kommentarer om Schiff på Fox News.

Inför talet har Trump inte bara attackerat demokraterna som kommer att sitta i publiken i natt, utan även expanderat de mest kontroversiella inslagen i hans invandringspolitik.

I skymundan från rubrikerna om riksrätten och demokraternas primärval utökade Trump i förra veckan inreseförbudet från länder med stor muslimsk befolkning så att det nu även innefattar Nigeria, med nästan 200 miljoner invånare, samt fem andra länder.

Samtidigt godkände högsta domstolen förra veckan Trumps kontroversiella lagändring som förbjuder invandrare med uppehållstillstånd i USA att tillgodogöra sig offentliga bidrag. Dessa nationalistiska utspel lär också prägla Trumps tal till nationen och riskerar förstås att grumla några försök till läkande retorik.