Martin Gelin: Tydliga tecken på att Elizabeth Warren vill bli president

Ett tydligt tecken på att senatorn Elizabeth Warren planerar att ställa upp i nästa presidentval i USA kom den här veckan, då hon lanserade en påkostad självbiografisk reklamfilm. Där lade hon bland annat fram bevis för att hennes släkt delvis härstammar från den amerikanska ursprungsbefolkningen. I Warrens fem minuter långa reklamfilm reder hon tydligt ut sin egen släkthistoria och redogör för ett dna-test som visar att hon har släkt som var amerikanska indianer. Donald Trump lovade tidigare att skänka en miljon dollar om Warren gjorde ett sådant test, men när hon i veckan frågade om presidenten tänkte hålla sitt löfte svarade han med att säga “Vem bryr sig?”

Reklamfilmen påminner om flera klassiska lanseringsfilmer för presidentkampanjer, bland annat Jimmy Carters kampanjlansering 1976, samt Barack Obamas kampanj 2008, som ofta präglades av självbiografiskt material.

Warren är en progressiv senator från Massachussetts som utmärkt sig för sin retorik om ekonomisk jämlikhet. Under de senaste veckorna har hon blivit den första demokraten som öppet visar tecken på att ställa upp i nästa presidentval. Det är två år kvar dit, men kampanjerna har i princip redan börjat. Potentiella kandidater pendlar redan nu till viktiga primärvalsdelstater som New Hampshire, South Carolina och Iowa, medan Donald Trump aldrig slutat göra kampanjframträdanden sedan han blev president. Strax efter kongressvalet den 6 november lär vi se konkreta steg där demokrater börjar offentliggöra sina kandidaturer.

Elizabeth Warren valdes till senator 2012 och har sedan dess etablerat sig som en stjärna i demokraternas progressiva vänsterflank, med ihärdiga utspel om den amerikanska medelklassens ekonomiska utsatthet, ökade klyftor, stagnerade löner och hårdare regleringar av Wall Street.

Ett potentiellt problem för demokraterna inför nästa presidentval är splittringen i partiet, som fortfarande präglas av konflikter mellan de som sympatiserade med Bernie Sanders 2016 och de som föredrog Hillary Clinton. Detta utmålas ofta som en konflikt mellan vänster och mittendemokrater, men i viss mån är klyftan kulturell snarare än ideologisk. Sanders väljare var unga, de flesta var vita och han hade starkt stöd på landsbygden samt bland välutbildade, medan Clinton hade mycket starkare stöd från etniska minoriteter och äldre kvinnor. Warren är en av få demokrater som åtminstone har en chans att ena dessa två falanger. Hon har stark trovärdighet bland partiets vänsterflank och upplevs som en kandidat med integritet bland Bernie Sanders väljare, samtidigt som hon likt Hillary Clinton har en djup och detaljerad sakkunskap och ett starkt stöd bland kvinnliga väljare, som i dag utgör nästan 60 procent av demokraternas kärnväljare. Mycket tyder på att demokraterna kommer att omfamna partiets vänsterfalang i nästa presidentval. Då är Warren eller Sanders de mest självklara valen. Av samma anledning kan hon få problem med att vinna stöd hos partiets mer välbärgade grupper, medan många i näringslivet är skeptiska till hennes stöd för omfördelningspolitik och höjda löner.

Warren har redan under sommaren etablerat kontakter i viktiga delstater i primärvalet, som Iowa, South Carolina och New Hampshire och i intervjuer förnekar hon inte ambitionerna att ställa upp i valet. Hon har gjort det klart att hon vill utstråla tuffhet och ihärdighet. Hennes två senaste politiska böcker, som båda är just den sorts självbiografiska manifest som presidentkandidater brukar publicera som ett slags testballonger inför en kandidatur, heter “A fighting chance” och “This fight is our fight”.

I veckan fick vi ett smakprov på det som kan bli ett av många politiska slag med Donald Trump, som länge visat tecken på att vara en smula orolig över Warren. Sedan flera år tillbaka har Trump skämtat om och kritiserat Warrens påståenden om att hennes släkt i Oklahoma härstammar från amerikansk ursprungsbefolkning. Men det dna-test som offentliggjordes i veckan bevisade just det. Att hon bemödar sig att ta den frågan på så stort allvar visar hur viktigt det är med biografiska detaljer i amerikansk politik. Amerikanska valkampanjer är överlag personfokuserade och i dagens politiska klimat finns det särskild vikt vid att utstråla autenticitet. Kandidater som framstår som om de försöker spela någon annat än de egentligen är straffas omedelbart. Det var delvis därför Bernie Sanders kunde göra så bra ifrån sig i valet 2016, och det var därför republikaner som uppfattades som veliga eller falska, som Jeb Bush eller Marco Rubio, kunde förlora mot Trump.

Just därför är frågan om Warrens ursprung så oerhört känslig. Trump försöker skapa en berättelse om Warren som en vit kvinna som har utnyttjat en påhittad bakgrund för att få akademisk förtur, genom den kvotering som gäller för ursprungsbefolkningen. Det är ett budskap som spelar på alla de strängar som entusiasmerar Trumps väljarbas, som blir särskilt upprörda över antydanden att etniska minoriteter har fördelar som vita inte får. Med Warrens dna-test och reklamfilm visade hon att Trumps påståenden inte stämmer och hon försöker därmed vända ämnet till sin fördel. Konflikten påminner om när Trump inför presidentvalet 2012 påstod att Barack Obama inte var född i USA, vilket fick Obama att offentliggöra sitt födelsecertifikat som bevisade att han var just det.

Warrens utspel i veckan fick ett mer blandat bemötande. En ledare för indianstammen Cherokee gick ut med ett kritiskt uttalande mot Warren, och påstod att hon gör anspråk på att ansluta sin släkt till deras stam. I själva verket sade Warren klart och tydligt att hon inte hade några ambitioner att ansluta sig till en stam, men utspelet från Cherokeeledningen blev ändå en stor nyhet på konservativa medier och debatterades även på CNN och i andra nyhetsmedier. Det visar att den politiska debatten i USA, precis som inför valet 2016, fortfarande kan slukas upp av triviala, personliga kontroverser, på bekostnad av diskussioner om sakfrågor.

Nyhetssajten Axios, som är en inflytelserik termometer i Washington DC:s politiska ankdamm, hyllade Trumps bemötande av Warrens dna-test som “elakt, men effektivt”, som om det inte hade någon betydelse att Warren hade rätt och Trump fel. Det kan nog ge oss en föraning om hur presidentvalet 2020 kan se ut.