Martin Gelin: Våren har varit en påminnelse om hur rasismen dödar

– Vi är frustrerade. Utmattade. Mest av allt förbannade.

Lenny Bell gestikulerar ut över folkhavet som samlats utanför en sportarena i Brooklyn. Tillsammans med sin familj och ett tusental demonstranter har han tågat från nedre Manhattan till Brooklyn i protest mot polisvåldet mot svarta i USA. Demonstrationen är en av dussintals i den landsomfattande våg av protester som ägt rum i kölvattnet av en video som visar hur en polis dödar George Floyd, en 46-årig svart man i Minneapolis.

Lenny Bell har tagit med sig sina två barn till demonstrationen.

– Vi har suttit hemma i tre månader under pandemin. Nu tyckte jag att det var viktigt att ta med mina barn ut och visa den här demonstrationen. Min pappa tog mig till min första demonstration mot rasism när jag var fyra. Hans pappa tog med honom och demonstrerade när han var fyra. Nu är min son fyra, så det är hans tur att förstå hur det här landet fungerar, säger Lenny Bell.

Berättelsen om rasismens historia i USA sker ofta på ett slags fallande skala. Från slaveri till segregation till mer subtila former av diskriminering, på arbetsplatser eller i bostadspolitik. Men den här våren befäster att rasismen i USA fortfarande är dödlig.

I stad efter stad, från New York till Detroit, Miami och New Orleans, har coronapandemin drabbat svarta bostadsområden allra värst. Samtidigt fortsätter polisvåld att skörda svarta människoliv.

På demonstrationen i Brooklyn räknar jag skyltar med åtminstone 14 olika namn på svarta amerikaner som dödats av poliser de senaste åren: Philando Castile. Walter Scott. Eric Garner. Tamir Rice. Omkring 1.100 amerikaner dör varje år av polisvåld. Svarta löper dubbelt så stor risk som vita att tillhöra offren.

I den amerikanska offentligheten reduceras debatten om rasism ofta till upprörda reaktioner när någon sagt något olämpligt. Men de senaste månadernas händelser befäster att rasismen i USA inte bara handlar om ord, utan om hjärtan som slutar att slå.

På Hart Island, utanför The Bronx i New York, byggs nu massgravar för de som dött under vårens pandemi. En majoritet av offren i New York är svarta eller latinamerikaner. I Minneapolis begravs 46-åriga George Floyd och i Louisville, Kentucky, 26-åriga Breonna Taylor den här veckan efter att de dödats av poliser.

En mindre våldsam scen från veckan som gick fångar en annan aspekt av vardagens rasism i USA. Videon visar hur Amy Cooper, en vit kvinna i New Yorks Central park, ringer polisen efter att en svart man som hon inte känner, Christian Cooper, bett henne att koppla sin hund. Christian Cooper är fågelskådare och de vistas i en del av parken som är avskild för just detta ändamål, med strikta regler om att hundar måste kopplas eftersom de annars riskerar att skada fåglarna. Ändå reagerar Amy Cooper som om han utgör ett akut hot. Hon vägrar koppla hunden och säger i stället att hon tänker ringa polisen ”för att berätta att en afroamerikansk man hotar mitt liv”. Videon från händelsen visar att det är en grundlös anklagelse, men hon ringer ändå polisen och betonar att hon blir ”hotad av en afroamerikan” utan att reflektera över vilka risker Christian Cooper utsätts för av den falska anklagelsen. Det är en video som visar en person som förlorat förmågan att se sin svarta granne som en fullvärdig människa. Det är själva definitionen av rasism.

Bilderna från de sista åtta minuterna av George Floyds liv har ett mer brutalt slut. Där får vi se hur Floyd ligger på marken och kämpar för sitt liv, medan en polis trycker sitt knä mot hans nacke tills Floyd slutar andas. Videon var den viktigaste katalysatorn för helgens landsomfattande demonstrationer. Men protesterna måste även ses i ljuset av de senaste månadernas massdöd under pandemin i USA. I princip varje vecka dör svarta män av polisvåld i USA. Att det är just den här helgen som hela landet till slut exploderat i protester mot detta är ingen slump.

– Pandemin har drabbat svarta värre än andra. Ekonomins kollaps har drabbat svarta värre än andra. Polisvåldet har drabbat svarta värre än andra. Det är en kombination av allt detta som fått oss att samlas här. Christian Cooper var bara ute och fågelskådade i Central Park, men han hade kunnat dö han också, säger Lenny Bell.