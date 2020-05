Martin Gelin: Vita husets expert säger emot Trump om lättade restriktioner

USA:s dödstal av pandemin kan vara betydligt högre än de officiella siffrorna. Den varningen kom från Vita husets medicinska expert Anthony Fauci när han på tisdagen deltog i ett förhör med senaten, där senatorerna pressade honom med frågor om pandemin och delstaternas respons.

Mer än 80.000 amerikaner har dött av pandemin under våren och Fauci betonade gång på gång att dödstalen kan bli betydligt högre om delstaterna inte respekterar de riktlinjer för att öppna affärsverksamhet som Fauci och andra experter formulerat i rapporten Open America Again.

I förhöret märktes en tydlig politisk splittring mellan republikaner, som förespråkar att delstater ska öppna affärsverksamhet, och demokrater, som delar Faucis uppfattning att prioritera fortsatta restriktioner. Republikanen Rand Paul, som själv nyligen återhämtat sig efter att ha smittats av viruset, lyfte fram Sverige som ett exempel på att det går att hålla affärsverksamheter öppna.

– Jag tror inte att det finns någon som påstår att det som hänt i Sverige är ett oacceptabelt resultat, sade Paul, som framför allt betonade vikten av att öppna skolor igen.

Fauci svarade med en varning om att även barn under de senaste veckorna, i bland annat Washington DC och New York, drabbats av allvarliga symptom som tros vara kopplade till pandemin.

Senatorn Mitt Romney var som vanligt en av de få republikaner som kritiserade president Trump. Han ifrågasatte bland annat Trumps påstående att den bristfälliga hanteringen av pandemin i USA bör skyllas på Trumps föregångare i Vita huset, Barack Obama. Romney frågade Fauci om det finns något Obama gjorde som förhindrat Trumps arbete.

– Givetvis inte, svarade Fauci.

Anthony Fauci. Foto: Mandel Ngan/AFP

Flera delstater har öppnat affärsverksamheter och lättat på restriktioner nyligen, bland annat Florida, Georgia, Oklahoma och South Carolina. Men i många av dessa delstater fortsätter smittotalen och antalet allvarligt sjuka att vara konstant eller öka. I delstater som har stränga restriktioner för social distans har antalet allvarligt sjuka minskat.

Invånarna i de värst drabbade områdena i USA delar Faucis uppfattning om att avvakta med att öppna affärsverksamhet. I en färsk opinionsmätning av Wall Street Journal sade sju av tio invånare i New York och de angränsande delstaterna New Jersey och Connecticut att de helst vill att skolor och affärsverksamhet fortsätter hålla stängt tills spridningen av viruset minskat markant. Den ekonomiska smällen mot New Yorks storstadsområde har varit hård, i synnerhet för låginkomsttagare och serviceanställda. Fyra av tio latinamerikaner i New York har sagt att de förlorat sina jobb de senaste två månaderna. Men för en klar majoritet av befolkningen är oron över viruset fortfarande ännu större.

Delstatsguvernören Andrew Cuomo, som förespråkar fortsatt social distans i New York, har i sin tur rekordhöga förtroendesiffror på 81 procent. De delstatsguvernörer som varit mest ivriga med att öppna affärsverksamhet har däremot kraftigt förlorat stöd hos väljarna. I en mätning från Washington Post i veckan var de guvernörer som hade sämst förtroendesiffror de tre republikaner som styr Georgia, Florida och Texas, tre delstater som nyligen lättat på restriktionerna.

Över hela USA säger tre av fyra amerikaner i opinionsmätningen av Washington Post att det är viktigare att stoppa viruset än att öppna affärsverksamheter

Det är oroande siffror för Donald Trump, som de senaste veckorna tydligt tagit ställning för lättade restriktioner. Anthony Faucis vittnesmål står i bjärt kontrast till presidentens egna åsikter.

Den politiska konflikten om responsen på pandemin präglas även av att den slagit betydligt hårdare mot storstäder, där demokraternas väljarstöd är starkast, än mot landsbygden och villaförorterna, där republikanernas väljare är koncentrerade.

Det förklarar delvis varför republikanerna är mer ivriga än demokraterna med att öppna affärsverksamheter igen. Det handlar inte bara om att de prioriterar ekonomin, utan även om att deras väljare löper mindre risker att drabbas.

Över hela USA har drygt 1,3 miljoner bekräftats smittade av viruset. Tre personer i Vita husets krisgrupp sitter i karantän efter att de fått positiva tester för viruset. En nära medarbetare till Donald Trump och vicepresidenten Mike Pence pressekretare har nyligen fått positiva testresultat.

Vita huset kräver nu att alla bär mask, med Donald Trump själv som det enda undantaget.