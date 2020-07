Martin Gelin: Zdenek Hribs fördömande är genuint – andra toppolitiker kritiserar Kina av opportunistiska skäl

Under de enorma demonstrationerna i Hongkong förra sommaren riktade Donald Trumps administration och flera tunga republikaner i kongressen hård kritik mot Kinas regering.

De hävdade att det hårdhänta bemötandet av demonstranterna visade en bristande respekt för mänskliga rättigheter, mötesfrihet, pressfrihet och demonstrationsfrihet.

Men under den här sommaren har precis samma republikaner försvarat och uppmuntrat till just dessa auktoritära metoder för att ta itu med de antirasistiska demonstrationerna i USA.

Tom Cotton anser att polisvåldet mot demonstranter i Hongkong är oacceptabelt. Men han försvarar omdiskuterade polisinsatser i USA. Foto: Andrew Harnik

Senatorn Tom Cotton, en inflytelserik republikan från Arkansas, skrev under fjolårets Hong Kong-protester att ”polisvåldet mot demonstranterna i Hong Kong är oacceptabelt”.

I den amerikanska debatten om polisvåld har Cotton däremot försvarat polisen, trots hundratals dokumenterade fall av oprovocerat våld från polisen och åtminstone 30 fall av polisvåld mot journalister.

Under sommaren sade Cotton att ”det enda sättet att få stopp på det här upproret är genom en överväldigande kraftuppvisning”. I en kontroversiell debattartikel i New York Times, med rubriken ”Skicka in militären” uppmanade han federal militär att ingripa mot fredliga demonstranter.

Det framstår därmed som att Cottons tidigare kritik mot Kinas regering bottnade i något annat än ett principfast försvar för mänskliga rättigheter. Cottons beteende är symptomatiskt för debatten om Kina i USA, där hård kritik ofta kommer från auktoritära nationalister som själva uppvisar begränsad entusiasm för demokratins hörnstenar.

Donald Trump har vid åtminstone 14 tillfällen uppmanat till våld mot journalister. Han har under bara den här sommaren försökt stoppa två uppmärksammade böcker från att publiceras, för att de innehåller kritik mot honom. Enligt Trumps tidigare säkerhetspolitiska rådgivare John Bolton har Trump systematiskt kritiserat Kina utåt, samtidigt som han i skymundan visat beundran för Xi Jinpings auktoritära ledarskap.

Enligt Bolton ska Trump ha uttryckt tydligt stöd för Kinas kontroversiella omskolningsläger för uigurer och vädjat till Xi Jinping om kinesisk hjälp för att vinna höstens presidentval.

Med sådana fiender behöver Xi Jinping inte många vänner. Trumps hyckleri om Kina står dock i bjärt kontrast till Prags borgmästare Zdenek Hrib, vars kritik mot Kina inte tycks bottna i politisk opportunism, utan i ett genuint stöd för demokrati och det öppna samhället.

