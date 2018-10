Martin Luther King Jr:s dotter varnar för fixering vid Trump

Bernice King lärde sig tidigt av sin mor att kampen mot förtryck är en process som aldrig tar slut.

– Friheten är aldrig riktigt vunnen. Varje generation förvärvar den. För mig har den backlash vi ser också att göra med alla de som är involverade i kampen – ju mindre hängivna de är, desto kraftigare bakslag kan man vänta sig.

Hon har medborgarrättsrörelsen med sig från födseln, även om hon som yngsta barn inte har så många personliga minnen av sin far, Martin Luther King Jr, som mördades 1968.

– Det sorgliga är när de som kämpar blir passiva. Tar saker för givna. Man kan fira och glädjas åt framstegen, men aldrig sluta. Jag tror att det delvis har hänt i USA. Att ett allt tyngre fokus mot individualism har lett till en minskad känsla av socialt ansvar.

Bernice King är i Stockholm i samband med invigningen av Nobelmuseets utställning om hennes far. Martin Luther King Jr belönades med Nobels fredspris år 1964 för vad han gjorde för medborgarrättsrörelsen.

– Han såg priset som ett erkännande från världen för de principer han stod för. Det gav honom motivation att fortsätta.

Bernice King har stadig blick och rör sig långsamt bland bilder och texter. Ibland synar hon noga ett fotografi, framåtböjd och nära.

Hon och hennes syskon uppfostrades av sin mor, Coretta King, och har ägnat en stor del av sitt vuxna liv åt att förvalta arvet efter honom. Hon är sedan 2012 vd för The King Center, som Coretta King grundade i Atlanta. Institutet arbetar främst med utbildning i MLK:s ickevåldsmetoder och tänkande.

Första gången Bernice King förstod att hennes pappa hade internationell tyngd var när hon som 22-åring som del av en amerikansk ungdomsdelegation medverkade i en fredskonferens i Moskva:

– Vi åkte tunnelbana tillbaka efter mötet, och där nere hörde jag i högtalarna ”We shall overcome…” Jag tänkte: Wow, ända här, i Ryssland..! Snabbspola till i dag: också den här utställningen är ett bevis på att min far var en global ledare.

I dag sker sedan flera år i många delstater systematiska försök att minska valdeltagandet för minoriteter, och genomslaget för deras röster. Det kan ske genom ändrade vallagar, och ryckiga rutiner.

– Jag har själv märkt av det: när jag skulle rösta i mitt distrikt i Atlanta helt nyligen var vallokalen stängd när jag kom dit fem minuter i sju. Vallokalen skulle stänga sju, men byggnaden, och parkeringsplatsen, var helt tom. Där fanns inte en själ. Jag kommer att anmäla det.

Hon säger att det är första gången hon berättar om det.

Bernice King anger valet av Barack Obama 2008 som en startpunkt för en tid då rasismen började ta sig öppnare uttryck. Ett tecken, säger hon, var att människor började tala om att vi lever i ett post-rasistiskt samhälle – och lutade sig tillbaka.

– De här frågorna började inte med Donald Trump, och kommer inte att vara över efter honom. Vi måste vara försiktiga med att inte helt fixeras vid Trump, vad han ger uttryck för är ett symtom på något som är större. Men hans ton har också satt ljus på sådant som alltid har funnits under ytan.

Samtidigt, menar hon, verkar ny teknologi ha gjort människor sämre på att hantera fysiska, verkliga relationer. I det glappet någonstans finns hennes egen uppgift, menar Bernice King, och den viktigaste uppgiften nu är att försöka skapa dialog över politiska gränser som i dag är låsta och polariserade.

– Förändring handlar inte bara om att rösta i nästa val. Samma problem, samma kultur finns kvar också efter ett val. Jag ser mitt åtagande som ett som gäller mänskligheten - oavsett om någon är republikan eller demokrat. Även bland de som röstar republikanskt finns de som känner sig åsidosatta, utelämnade. Vi måste lära oss att leva sida vid sida, och jag tror att min fars icke-vålds-strategi och hans filosofi bidrar till att överbrygga hat och polarisering.