Martyrkaféet är tapetserat med porträtt på stupade

Allvarliga män i kamouflagekläder blickar mot oss från alla håll när vi kliver in på The Martyr's Teashop i staden Dahuk i irakiska Kurdistan. Från golv till tak hänger porträttbilder på de 630 personer från Dahuk-regionen som hittills har stupat i kampen mot Islamiska staten (IS). De var alla ”Peshmerga”, ett samlingsnamn för väpnade kurdiska nationella rörelser. Ägaren Matin Dosky åker personligen hem till de anhöriga efter ett dödsbud, han får fotografier, minnessaker, de blodiga kläderna de bar när livet togs ifrån dem.

Allting tar han med sig tillbaka till sin lilla tesalong, som utöver att servera te fungerar som en utställning.

– Mina två bröder är peshmergasoldater. Det var deras idé, de tyckte jag skulle göra något för att ingen ska glömma vad som har offrats. Jag vill att alla som kommer hit utifrån ska se alla som har mördats, säger Matin Dosky.

Han har själv inte deltagit i striderna. Detta är hans sätt att hjälpa till, förklarar han.

Matin Dosky, 29, är manager för Martyrernas tehus i Dohuk. Det står som ett livligt frekventerat minnesmärke. Foto: Paul Hansen

På torsdagen enades USA och Turkiet om ett eldupphör, efter att den turkiska offensiven i norra Syrien hade pågått i tio dagar. Orsaken till att Turkiet gick in i Syrien var USA:s tillbakadragande av styrkor, som bistått kurddominerade Syriska demokratiska styrkorna (SDF) i att bekämpa IS.

Många kurder ser detta som ett stort svek från USA. Men inte alla. Inte peshmergasoldaten Bassad Johad exempelvis som dricker ett glas sött te inne på The Martyr's Teashop efter att ha avslutat sin arbetsdag.

Bassad Johad och Bakhtyr Ibrahim visar bilder på när de var aktiva Peshmergasoldater. Foto: Paul Hansen

Han visar bilder på sig själv iklädd stridsmundering i sin mobiltelefon samtidigt som han pratar.

– Jag gillar Donald Trump. Jag litar på honom, han har en plan med allting. När han märkte att Turkiet gick för långt i norra Syrien fixade han ett eldupphör, säger Bassad Johad.

Baktyr Ibrahim bryter in i samtalet. Han är också Peshmergasoldat och berättar att han har hört att Mazlum Kobane, SDF-styrkornas ledare, ska åka till USA för att träffa Donald Trump.

– De kommer att prata och så kommer det att lösa sig i norra Syrien, sammanfattar Bassad Johad och tar fram en ny bild i sin telefon.

Jag känner mig inte sviken. Ingen har svikit mig. Donald Trump kommer att ordna det här.

Den föreställer honom själv och ytterligare några soldater. De ser ut att stå i en öken.

– IS omringade oss i Rabia. Vi fick hjälp av PKK (en kurdisk organisation som är terrorstämplad av bland andra EU, red anm) för att kunna hitta en väg ut och klara oss, men jag vägrade lämna Rabia. Jag och några andra tog oss med bil in mot en annan stad och blev beskjutna av IS, fyra kulor träffade vår bil, men vi klarade oss, berättar Bassad Johad.

En del känner sig svikna av USA, hur känner du inför det?

– Jag känner mig inte sviken. Ingen har svikit mig. Donald Trump kommer att ordna det här.

Matin Dosky skakar på huvudet och suckar.

– Jag gillar inte Donald Trump. Om han hade kunnat ordna det här, varför har han inte redan gjort det då? Han struntar i oss, säger han i riktning mot Bassad, som ignorerar honom.

Väggarna pryds av porträtten på 630 dödade Peshmergasoldater. Foto: Paul Hansen

Alla ansiktena på väggarna föreställer män – utom ett. Det är en kvinnlig journalist, Shifa Zikri Ibrahim, också känd under sin pseudonym Shifa Zirki Gardi. Hon dödades av en bomb i Mosul i februari 2017, när irakiska styrkor försökte återta staden från terrorgruppen IS.

Det är bara manliga soldater på bild, det finns väl även kvinnliga peshmergasoldater?

– Jo, men i den här regionen är det bara män som har stupat mot IS, svarar Matin Dosky.

Foto: Paul Hansen

På en tv-skärm rullar fler bilder på soldater som har dödats. På väggarna är utrymmet slut. Men Matin Dosky planerar att utöka – han tror att den turkiska offensiven kommer att medföra att IS får nya krafter och därmed att fler peshmerga kommer att dödas när kampen fortsätter.

– Jag kan skaffa en hur stor lokal som helst. Det är inte ett problem. Men helst skulle jag vilja ta med mig materialet utomlands. Jag har ett arkiv också, där jag sparar uppgifter om alla som har mördats. Jag skulle vilja ha en utställning utomlands, så alla får se. Kanske en dag.

