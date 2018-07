Massiva protester mot Trump i London

”Trump är inte välkommen hit”, ekade det mellan husen från de tiotusentals människor som hade samlats för att demonstrera mot den amerikanske presidenten i London.

Paradgatan Regent Street var fylld till bredden när Trump-kritiker drog fram med en stor rikedom av plakat där Trump anklagas för att vara alltifrån rasist till sexist. En hel del brittisk humor glimtade förbi, och snart stod ett folkhav på och runt Trafalgar Square i eftermiddagssolen med färgglada kritiska budskap.

Donald Trumps besök i Storbritannien är ytterst kontroversiellt och har orsakat turbulens på alla fronter. Att det skulle bli demonstrationer var väntat. En del hade till och med längtat efter dagen då de skulle få visa sitt missnöje.

– Vi har väntat länge på att visa vad vi känner inför hans besök. Han är vulgär, fascist, ja du kan använda vilket skällsord som helst och det stämmer, säger Claire Whight som har åkt runt tio mil för att delta i demonstrationen.

Tamsin Watson har gjort sitt eget plakat med ”feed him to the corgies”, de typiska brittiska hundar som drottningen är så förtjust i. Hon och Neal Zlanzy tycker inte Trump hör hemma i Europa alls.

– Ingen ledare i Europa skulle låsa in barn och skilja dem från sina föräldrar, vi är mer sofistikerade än så.

De konstaterar som så många andra att Trumps besök fick en usel start.

I en intervju med The Sun som publicerades efter att presidenten hade landat går Trump till attack mot Theresa Mays senaste Brexitplan som han anser innebär att Storbritannien behåller alltför nära band till EU. Om den planen blir verklighet kommer Storbritannien inte kunna sluta något handelsavtal med USA, hävdar Trump i intervjun.

Beskedet kom som ett dråpslag för det brittiska värdskapet. Just utökade ekonomiska förbindelser är ett av målen för May under Trumps besök. Att Trump dessutom hyllar den avhoppade utrikesministern Boris Johnson och säger att han skulle bli en utmärkt premiärminister lär inte ha gjort May gladare. Johnson och May står långt ifrån varandra och spekulationer yr om att Johnson ska utmana May på posten som premiärminister.

En tuff start alltså. Men som flera gånger tidigare efter att Trump gått ut hårt backade han och blev mildare i tonen. Efter att han och Theresa May haft en arbetslunch på hennes sommarställe Chequers berömde han den brittiska premiärministern, ”en otrolig kvinna som gör ett fantastiskt jobb”, och kallade relationen mellan USA och Storbritannien för oumbärlig.

Trump såg också fram emot att sluta ett ”fantastiskt” handelsavtal med Storbritannien. Han förnekade att han skulle ha gett Theresa May råd om hur hon skulle förhandla om Brexit. ”Fake news”, hävdade Trump, trots att det fanns inspelat på band i intervjun med The Sun.

Den amerikanske presidenten tyckte nu att vad May än gör i förhandlingarna så är det okej, så länge de två länderna kan handla med varandra.

Även May, starkt pressad efter två tunga ministeravhopp i veckan, intog en positiv attityd och framhöll att de två hade diskuterat ett ambitiöst handelsavtal.

Enligt Trump är relationen med May bättre än någonsin efter att de två haft ett långt samtal under middagen vid slottet Blenheim på torsdagen. Och May var väldigt förlåtande till Trump angående intervjun. När Trump ville be om ursäkt och framhålla att han också sagt väldigt många positiva saker om henne var Mays svar: oroa dig inte, det är bara media.

Hazel Harvey och Sue Hammer i demonstrationståget skakar på huvudet. De tycker Trump förödmjukat Storbritannien med sina uttalanden innan mötet ens börjat.

– För första gången någonsin tycker jag faktiskt synd om Theresa May, säger Hazel Harvey.

Trump själv är övertygad om att britterna gillar honom väldigt mycket, har han förklarat. Särskilt ser han ett nära band i invandringsfrågan och menar att britterna röstade för Brexit på grund av att de vill ha färre migranter i sitt land.

Men helt obrydd är han inte inför de kritiska rösterna. I intervjun med The Sun medger han att protesterna får honom att känna sig ovälkommen i huvudstaden London, som han i största möjliga mån undviker under sitt besök. Möjligen fick han ändå en glimt av den jätteballong, sex meter hög, som lyfte utanför parlamentet på fredagsmorgonen och föreställer Trump som en bebis iklädd stora vita blöjor. När ballongen blåsts upp och svävade i skyn åkte Trumps helikopter över parlamentet på väg mot Chequers ackompanjerad av buande kritiker.

Ballongen ska nu, precis som Trump, vidare till Skottland. Den amerikanske presidentens besök i Skottland betecknas som privat. Men även där förbereds protester och aktivister har ansökt om att få flyga ballongen i närheten av Trumps golfbana Turnberry. Om de får det står än så länge oklart. Max Wayfield, en av organisatörerna bakom ballongen med titeln ”Trump Babysitter” på ryggen av sin röda overall hoppas.

– Det är tidspressat men vi hoppas att den kan flyga över golfbanan i morgon. Därefter kanske den reser till andra delar av världen. Vi har fått många internationella förfrågningar, bland annat från Finland där Trump träffar Putin på måndag.

Att Trump avbildats som en bebis förklarar Wayfiled med att han anser att presidenten är en självupptagen man som inte bryr sig om någon annans känslor.

Är det inte respektlöst att avbilda den amerikanske presidenten på det här sättet?