NASA-forskarna har under en lång tid haft koll på Thwaites-glaciären i den västra delen av Antarktis. Men istället för att hitta ett antal luckor mellan isen och berggrunden som man förväntat sig upptäcktes istället ett gigantiskt hål.

”Storleken och den explosiva tillväxten överraskade oss”, skrev forskarna i ett uttalande som gjordes under onsdagen.

Glaciären, som är ungefär lika stor som Florida, är en av de svåraste platserna att nå på jorden. Det finns inget sätt att på lång sikt övervaka glaciären från marknivå. Istället använde teamet flygplan och isbrytare med radarutrustning för att undersöka hålets omfattning.

”Hålrummet var tillräckligt stort för att ha innehållit 14 miljarder ton is, och det mesta av isen har smält under de senaste tre åren”, tillade forskarna.

Forskarna skriver också att hela Thwaites-glaciären har tillräckligt med is för att höja världens havsnivå med 65 centimeter. Tillsammans med närliggande glaciärer skulle havsnivån kunna stiga ytterligare 2,4 meter om all is smälte.

– Att förstå detaljerna kring hur havet gör att glaciären smälter är avgörande för att beräkna dess påverkan på hur havsnivåerna kommer att stiga de kommande decennierna, säger Eric Rignot, en av forskarna bakom studien.

