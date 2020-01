Massivt säkerhetspådrag när Trump landade i Davos

Donald Trump gjorde tummen upp när han klev ur en amerikansk militärhelikopter i Davos.

Säkerhetspådraget är massivt när flera av världens ledare möts i Davos på tisdagen. Runt 5.000 soldater och 400 schweiziska poliser har kallats in och på taken ligger krypskyttar samtidigt som stridsplan flyger över skidorten.

Den amerikanska delegationens planerade deltagande under förra årets World Economic Forum var plågat av svårigheter på grund av den då pågående nedstängningen av den amerikanska statsapparaten. Det ledde till att Donald Trump ställde in hela delegationens resa. Även Storbritanniens dåvarande premiärminister Theresa May saknades, på grund av brexitförhandlingar.

I år består USA:s delegation, förutom president Trump och dennes dotter Ivanka, bland annat av finansminister Steven Mnuchin, handelsminister Wilbur Ross och Vita huset-rådgivaren Jared Kushner, Ivankas man.

Andra som deltar är bland annat Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Europeiska Centralbankens nya chef Christine Lagarde, Iraks president Barham Salih och Ukrainas president Volodymyr Zelensky.





Konferensen World Economic Forum anordnas varje år i den schweiziska skidorten Davos, och samlar allt från intellektuella till politiska och ekonomiska ledare. Från att ursprungligen ha varit en konferens som rörde frågor om företagsledning har World Economic Forum under året kommit att i en högre grad handla om ekonomiska och sociala frågor.

Senare i dag kommer den svenska klimataktivisten Greta Thunberg att hålla ett tal.