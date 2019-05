Massprotester mot Bolsonaros utbildningspolitik

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Brasiliens president driver ett ideologiskt krig mot landets universitet som han menar styrs av vänsterorienterade människor. Han vill att universiteten slutar att utbilda sociologer och filosofer eftersom han tycker att de inte tillför samhället något. Hans utbildningsminister menar att det är ”en enda röra” på universiteten och att det är vanligt att studenterna går nakna.

– Jag är så förbannat trött på Bolsonaro. Han är ett bevis på att utan utbildning blir man en idiot, säger Adriane Dahrer, 57, modedesigner.

Hon är en av 150 000 demonstranter som fyllde Avenida Presidente Vargas i Rio de Janeiro i går för att visa sitt missnöje med Bolsonaros attacker mot landets utbildningssystem.

– Det strider mot grundlagen att skära så hårt i utbildningsbudgeten utan att ange ett legitimt skäl, menar hon.

Bild 1 av 3 Protester i Rio de Janeiro. Foto: Mauro Pimentel/AP Bild 2 av 3 Maria Eduarda Acioly. Foto: Henrik Brandão Jönsson Bild 3 av 3 Filosofiläraren Barbara Castanho. Foto: Henrik Brandão Jönsson. Bildspel

Många av de som samlats i den första stora massdemonstrationen mot Bolsonaro är studenter som försvarar sina utbildningsplatser.

– Jag går sista året i gymnasiet. Nästa år har jag tänkt studera biologi på universitetet, men jag vet inte om det kommer att finnas tillräckligt med platser, säger Maria Eduarda Acioly.

Hon bor långt ut i förorten och har tagit sig till centrala Rio tillsammans med sina klasskamrater för att visa på behovet av fler platser på universiteten i Brasilien.

– Det är redan svårt för oss som bor i förorten att komma in på universiteten. Nu kommer det bara att bli svårare, tror hon.

Jair Bolsonaro befinner sig på resa i USA där han under torsdagen ska ta emot ett pris av den amerikansk-brasilianska handelskammaren som utsett honom till ”Årets personlighet”. Först var det tänkt att utdelningen av priset skulle ske i New York, men efter att stadens borgmästare sagt att inte var intresserad av att ta emot homofoben Bolsonaros hat i New York flyttades utdelningen till Dallas, Texas. Utanför sitt hotell i Dallas fick han frågan av brasiliansk media vad han tycker om de som protesterar mot hans förslag att skära ned budgeten till universiteten med 30 procent.

– Majoriteten av dem är politiska aktivister. De är nyttiga idioter som används som marionetter av en smart liten minoritet som utgör kärnan av de allmänna universiteten i Brasilien, svarade han.

Massdemonstrationerna i Brasilien ägde rum i fler än 200 städer i samtliga av landets 27 delstater. Arrangörerna uppskattar antalet deltagare till över en och en halv miljon. Många av dem som medverkade i demonstrationen var lärare som under gårdagen deltagit i en nationell strejk på landets skolor och universitet.

– Han kallar oss för nyttiga idioter, men det är precis vad han är. Han har ingen aning om vilket projekt han gett sig in på, menar Barbara Castanho, 42.

Hon undervisar i filosofi på det statliga gymnasiet Faetec i Rio de Janeiro.

– Han vill skära ned på utbildningen just när vi behöver den som mest. Ärligt talat tror jag han är rädd. Han vill inte ha kritiskt tänkande personer, säger hon.