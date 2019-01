– I dag har vi möjligheten att visa vad Storbritannien vill, sa Theresa May under debatten inför tisdagskvällens omröstningar i underhuset.

Själv hade hon vädjat om stöd för att be Bryssel att öppna förhandlingarna med EU - och det fick hon med röstsiffrorna 317-301.

Enligt förslaget som parlamentet röstade ja till ska ”nödlösningen om Nordirland ersätts med ett alternativt arrangemang för att undvika en hård gräns”. De nordirländska unionisterna i den brittiska regeringens stödparti DUP klargjorde att partiet ska stödja den linjen, och det gjorde också Brexitförespråkarna i Konservativa partiet.

– Nu ska vi tala med EU om hur detta kan göras. Det kommer inte att bli lätt, sa Theresa May efter omröstningen och bjöd in oppositionsledarna till överläggningar. Jeremy Corbyn sa att han är beredd att träffa henne.

En motgång för premiärministern blev dock att underhuset sade nej till ett utträde utan avtal. Beslutet är inte bindande, men det blir svårt för Theresa May att driva igenom en hård Brexit.

Underhuset röstade om sju förslag under nästan två timmar på tisdagskvällen. Alla omröstningar utom en var jämna och parlamentariker röstade över partigränsen. Parlamentet är fortsatt splittrat.

– Det är ändå viktigt att Teresa May har en majoritet i underhuset bakom sig när hon åker till Bryssel och vill göra förändringar i avtalet, säger den konservativa parlamentsledamoten Rory Stewart till BBC.

– Det är väldigt svårt att förstå vad Theresa May håller på med just nu. Hon åker till Bryssel med ett förslag om Irland som EU kommer att säga nej till. May håller ihop sitt parti men förlorar mer tid. ingenting kommer att hända, säger Dawn Foster, politisk kolumnist på The Guardian, i BBC:s långa direktsändning.

Signalerna från EU har varit att små justeringar kan göras i avtalet, men inga större förändringar kan bli aktuella.

Den överenskommelse med EU som Theresa May nu vill försöka ändra "är det bästa möjliga avtalet och är inte omförhandlingsbart", sa Frankrikes president Emmanuel Macron under ett besök i Cypern, rapporterar AFP.

Ett förslag som på förhand såg ut att ha en chans att röstas igenom hade lagts fram av Labourledamoten Yvette Cooper. Förslaget, som röstades ned med siffrorna 298-321, innebar att Storbritannien skulle begära förlängd förhandlingstid med EU för att ta fram ett nytt avtal om utträde.

När underhuset för två veckor sedan röstade om Theresa Mays förslag till Brexitavtal med EU slutade det i ett förnedrande nederlag för premiärministern. 432 ledamöter röstade mot och bara 202 för.

Aldrig tidigare har en brittisk regering förlorat så stort i en parlamentsomröstning. Theresa May klarade dock den förtroendeomröstning som begärts av Labourledaren Jeremy Corbyn.

Om exakt två månader lämnar Storbritannien EU.