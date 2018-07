May hoppas möte med Trump ska lyfta handeln

Under torsdagen inleddes det som har kallats det mest kontroversiella amerikanska presidentbesöket någonsin i Storbritannien. Trump är illa omtyckt av stora delar av den brittiska befolkningen och många tycker att han inte borde ha fått komma alls, även om en ganska stor andel också pragmatiskt accepterar besöket. Att han ska dricka te med drottningen är de dock emot, visar en undersökning från opinionsinstitutet Yougov.

Att besöket med ledaren för landet som anser sig ha en speciell relation med USA kommer så sent under Trumps presidentskap är anmärkningsvärt. Men nu har Trump till sist landat för ett ”arbetsbesök”, mer nedtonat än pampiga statsbesök. För den brittiska premiärministern Theresa May, som går igenom en turbulent period, står mycket på spel. Stukad efter kaoset i regeringen behöver hon en framgång.

Vad vill då May få ut av besöket? May har många gånger betonat att hon vill odla och förstärka den speciella relation mellan länderna som det talats om ända sedan andra världskriget då Winston Churchill gjorde den formuleringen i ett tal. Särskilt efter att Storbritannien lämnar EU är det avgörande för Storbritannien att intensifiera kontakterna med USA, anser May.

Förhoppningen är bland annat att lyfta handeln mellan de två länderna. Som ett led i det är en rad brittiska och amerikanska näringslivstoppar inbjudna när May på torsdagskvällen står som värd för en middag på slottet Blenheim, där Winston Churchill föddes.

– Den här veckan har vi en möjlighet att fördjupa den unika handelsrelationen och börja diskussioner om hur vi kan sluta en förstärkt, ambitiös handelsrelation i framtiden, sade May inför mötet.

Men samspelet med Trump hittills har inte varit helt smärtfritt och frågan är hur ”speciell” relationen är. De två brukar beskrivas ha en dysfunktionell relation. Mays besök i Vita Huset efter att Trump blivit vald till president vittnade inte om någon större personkemi och i telefonsamtal sägs det att Trump ständigt avbryter May. De har dessutom haft skilda åsikter i en rad frågor. May har protesterat mot Trumps protektionistiska handelspolitik, att han gick ur Iranavtalet och flytten av den amerikanska ambassaden till Jerusalem. Samtidigt har den amerikanske presidenten inte varit särskilt uppmuntrande mot May när han fått frågor om den regeringskris som skakade den brittiska regeringen för bara några dagar sedan. På frågan om May kan sitta kvar som premiärminister har Trump svarat ”det är upp till folket att avgöra”. Och när han fått frågor om Boris Johnson, som avgick som utrikesminister i protest mot den senaste Brexitplanen, har Trump svarat att han alltid har gillat Johnson, en man som en del spekulerar i kommer utmana May på partiledarposten.

Att det blir protester verkar inte bekymra Trump. Under en presskonferens efter Nato-mötet sade han självsäkert att britter gillar honom väldigt mycket. De delar hans syn på immigration, hävdade han och menade att det är därför de röstade för Brexit. På en fråga om han tycker att ett hårt Brexit är att föredra svarade han:

– Jag säger Brexit är Brexit. Folk röstade för att gå ur och det tror jag de kommer att göra, men det kanske tar en lite annan väg. Jag vill bara att folk ska få det de röstade för.

May och Trump kommer också diskutera utökat militärt och säkerhetspolitiskt samarbete. Bland annat kommer de vara med när en övning mot terrorism görs av amerikansk och brittisk militär tillsammans.

Trumps besök kommer att omgärdas av ett påkostat säkerhetspådrag. Notan väntas gå på tiotals miljoner pund. Inte sedan kravallerna 2011 har så många poliser satts in. Protesterna väntas bli omfattande. Även under helgens besök i Skottland, som betraktas som privat, kommer Trump att mötas av demonstranter. Här har Trump tänkt gå en runda på sin privata golfbana med bland annat den golftokige prins Andrew. Nu försöker aktivister störa friden och har ansökt om tillstånd för att den jättebäbis föreställande Trump som ska sväva över parlamentet på fredagsmorgonen även ska få lyfta över greenen i Skottland.