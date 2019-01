Mays korta tal kom några timmar efter det att hon klarat en misstroendeomröstning i underhuset tidigare på kvällen. Premiärministern konstaterade nu att det finns en chans att välja en väg framåt för Brexit:

– Det brittiska folket vill att vi ska leverera Brexit och ta itu med de andra frågor som de brottas med. det är min uppgift att leverera detta och jag tänker göra så.

Theresa May tryckte på att hon nu vill samarbeta med andra partier för att föra frågan framåt.

– Nu måste vi arbeta tillsammans och det är därför jag har bjudit övriga partiledare till samtal efter kvällens omröstning.

– Jag har redan haft konstruktiva samtal med Liberaldemokraterna, SNP och Plaid Cymru och kommer att fortsätta i morgon.

Men en partiledare har ännu inte svarat på Mays inbjudan till enskilda samtal – Jeremy Corbyn:

– Jag är besviken att ledaren för Labour ännu inte sagt att han vill var med men vår dörr är öppen.

Labourledaren Jeremy Corbyn har krävt att May avskriver möjligheten till att genomföra ett EU-utträde utan något avtal. Innan dess kommer han inte att ställa up på några samtal, sa Corbyn under kvällens debatt i underhuset.