När de brittiska folkvalda på allvar nu ska sätta tänderna i det 585 sidor långa utträdesavtalet som Storbritannien och EU:s 27 andra medlemsländer enats kring, är insatserna höga. Utan grönt ljus från underhuset blir det helt enkelt inte något avtal – vilket de flesta ekonomer tror skulle leda till allvarliga konsekvenser för ekonomin.

– Vi kan få en bättre framtid efter Brexit, men det är upp till oss. Folk ville att vi skulle lämna EU, bli mer oberoende och kunna ta fler beslut på egen hand, och det är vad det här avtalet ger oss, sa May i en tv-intervju på måndagen.

Premiärministern är ute på charmoffensiv, för att försöka få såväl partikamrater som oppositionens ledamöter att godkänna avtalet.

Men en lång rad EU-skeptiska kritiker i Tories anser fortfarande att det vore bättre att riva bort EU-plåstret snabbt, än att utstå den utdragna plåga som de fruktar kan vänta med Mays utträdesavtal. Dessa ”brexitörer” i regeringspartiet är rädda för att Storbritannien ska fastna i evig limbo, om den så kallade backstop-överenskommelsen för Nordirland aktiveras.

Förre utrikesministern Boris Johnson skrev på måndagen i The Telegraph att denna ”backstop” (en garantiklausul som enbart är tänkt att aktiveras om ingen annan lösning om gränsen på Irland nås) är ”en fälla på väg att slå igen om våra bakben och förhindra vår flykt”.

Oddsen för att avtalet godkänns har inte blivit bättre av de oklarheter som rått kring de juridiska råd som May fått under förhandlingarna med EU. Oppositionspartiet Labour har mullrat påtagligt och begärt en fullödig, skriftlig redogörelse, något som regeringen på måndagen till slut valde att gå med på. Men det dokument som lades fram väckte bara ytterligare vrede, eftersom det inte inkluderar all tidigare korrespondens.

I nuläget ser det ut som en lång rad ledamöter i regeringspartiet Tories och i stort sett hela oppositionen kommer att rösta nej till utträdesavtalet.

När May pressades om hon tänker avgå om det blir ett nederlag i omröstningen den 11 december, svarade hon bestämt:

– Jag kommer att ha kvar mitt jobb om två veckor. Mitt jobb är att se till att det som folket beslutat om genomförs: att vi lämnar EU, men att vi gör det på ett sätt som är bra för dem.

Frågan som allt fler i Westminster ställer sig är dock om regeringen har någon plan B.

Enligt May är det uteslutet med förändringar i den utträdesplan som hon förhandlat fram med EU – men i så fall är risken stor att Storbritannien lämnar EU utan avtal den 29 mars 2019. Och om det är något det finns en majoritet för i parlamentet, så är det paradoxalt nog för att undvika ett så kallat ”no deal”-scenario.

Labour har lovat lägga en misstroendeförklaring mot regeringen om Brexitavtalet röstas ned. Men ett nyval kan bli svårt att tvinga igenom, även om May skulle avsättas som partiledare för Tories.

I en sådan, kaotisk situation hoppas en del oppositionsledamöter att tillräckligt många liberala Tory-ledamöter skulle kunna ställa sig bakom idén på en ny folkomröstning, om inte annat så för att undvika en oordnad Brexit.

Detta intrigerande för att få till en andra omröstning lyfts också fram av May – fast då med syftet att mobilisera EU-skeptiska röster inför omröstningen den 11 december.