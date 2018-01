May presenterar ny regering

När Theresa May ombildar regeringen och stuvar om bland sina nära medarbetare är det med förhoppningen om en fräsch start.

På måndagseftermiddagen stod det klart att migrationsministern Brandon Lewis blir ny ordförande (med liknande arbetsuppgifter som en partisekreterare i Sverige) i Tories, rapporterar BBC. Lewis ersätter därmed Patrick McLoughlin som var ansvarig för förra vårens misslyckade valrörelse.

David Lidington, som så sent som i juni blev justitieminister, utses nu till minister för statsrådsberedningen, det betyder att han till viss del tar över den sparkade Damian Green uppgifter. Ny justitieminister blir David Gauke.

Besked om flera nya ministrar väntas under måndagseftermiddagen, med namn som ska ge regeringen en yngre och mera modern framtoning. Tungviktare som utrikesminister Boris Johnson, finansminister Philip Hammond, inrikesminister Amber Rudd och Brexitminister David Davis väntas dock sitta kvar på sina poster.

Att kalla 2017 för ett katastrofår för Storbritanniens premiärminister Theresa May är ingen överrdrift. Nyvalet, som var tänkt at stärka Tories ställning, slutade i fiasko och May blev beroende av det nordirländska DUP. Flera ministrar har tvingats bort efter skandaler och 40 parlamentariker skrev på ett upprop om att de saknar förtroende för Theresa May. Som om inte det räckte har Brexit-förhandlingarna med EU pågått under hela året och först i december gav EU grönt ljus till att gå in i nästa fas i förhandlingarna.

För snart tre veckor sedan tvingades vice premiärminister och en av Theresa May närmsta medarbetare avgå sedan det avslöjats att han haft ett omfattande pornografiskt material på sin jobbdator. Skälet till att Damian Green fick sparken var att han ljög om porranklagelserna för Theresa May.

Den 1 november avgick försvarsminister Michael Fallon efter anklagelser om sexuella trakasserier mot en journalist.

En vecka senare fick biståndsminister Priti Patel sparken sedan hon rundat den övriga brittiska regeringen och fört hemliga samtal samtal med israeliska toppolitiker.

Dessutom har Nordirlandsminister James Brokenshire meddelat att han avgår att han avgår av hälsoskäl. Karen Bradley, i dag kulturminister, väntas ta över posten.

Inte heller 2018 väntas bli någon dans på rosor för May, som till BBC sagt att hon hoppas leda Storbritannien fram till nästa parlamentsval som måste hållas senast 2022.

Premiärministern fick börja året med att be om ursäkt för vårdskrisen. Och även om den första delen av Brexit-förhandlingen är avklarad är skilsmässan med EU långt ifrån klar. På hemmaplan är Tories splittrat i synen på vilken relation Storbritannien ska ha med EU i framtiden, vilket innebär en svår balansgång för Theresa May.