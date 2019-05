May vill inte ha polisutredning om sparkade ministern

Gavin Williamson fick spaken av premiärministern under uppmärksammade former på onsdagskvällen. Enligt Theresa May har utredning visat att försvarsministern läckt uppgifter från nationella säkerhetsrådets möte förra veckan.

I rådet sitter regeringens nio tyngsta ministrar samt representanter för underrättelsetjänsterna.

På torsdagsmorgonen krävde Labours andreman Tom Watson att Gavin Williamson ska utredas av polis efter de mycket allvarliga anklagelserna.

Enligt den konservativa parlamentsledamoten David Lidington kommer regeringen inte att driva frågan vidare. Gavin Williamson har förlorat premiärministerns förtroende, men han anklagas inte för något brott. För Theresa Mays del är ärendet avslutat.

– Men regeringes ministrar kommer att samarbeta fullt ut om polisen själv beslutar om en utredning, sa David Lindington, enligt BBC.

Williamson anklagas för att ha läckt uppgifter om att brittiska ministrar är oroliga över att den kinesiska telekomjätten Huawei får vara del i utbyggnaden av det brittiska 5G-nätet. Gavin Williamson själv säger att han är oskyldig och utsatt för en hämndaktion.