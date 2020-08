Melania Trump valde mjuk linje

USA-valet 2020

Både Melania Trump och Michelle Obama väckte stor uppmärksamhet på konventen i presidentvalet 2016. Obama hyllades för att hon myntade en numera klassisk slogan om att hålla huvudet högt när motståndarna försöker få in slag under bältet – when they go low, we go high.

Melania Trump kritiserades då för att delar av hennes tal var ett plagiat av ett av Michelle Obamas tidigare kampanjtal om familjens arbetsmoral och värderingar.

Melania Trump. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Den här gången valde USA:s första dam av allt att döma sina egna formuleringar, när hon talde i rosenträdgården vid Vita huset. Men hon visade än en gång att hon inspirerats av Obamas tankar om respekt och värdighet.

Det främsta angreppet på de politiska motståndarna handlade just om att undvika angrepp på politiska motståndare.

– Jag vill inte använda denna dyrbara tid till att attackera den andra sidan. Som vi såg förra veckan så kommer den sortens tal bara att bidra till splittra landet ännu mer, sa hon.

Melania Trump valde därmed en betydligt mjukare framtoning än maken och bonusbarnen Donald Trump Jr, Eric Trump och Tiffany Trump.

Men hon försökte också försvara presidentens tonläge.

– Vi vet alla att Donald Trump inte gör någon hemlighet av vad han känner. Vi förtjänar total uppriktighet från vår president. Oavsett om du gillar det eller inte, så vet du alltid vad han tänker, hävdade hon.

Melania Trump valde även att vara ovanligt personlig i konventtalet. I samklang med kvällens tema – möjligheternas USA – berättade hon om hur hon hörde talas om den amerikanska drömmen, under barndomen i Slovenien i det forna Jugoslavien. Hon flyttade över Atlanten som 26-åring, och blev amerikansk medborgare för tio år senare.

– Det är fortfarande ett av de stoltaste ögonblicken i mitt liv. Med hårt arbete och målmedvetenhet var det möjligt för mig att nå min egen amerikanska dröm. Som invandrare och en mycket självständig kvinna förstår jag vilket privilegium det är att leva här, sa hon.

Foto: Brendan Smialowski/AFP

Melania Trump talade utförligt om effekterna av pandemin. Hon hyllade kvinnors kamp för rösträtt. Och hon berörde sommarens protester mot rasism och polisvåld.

– Den krassa verkligheten är att vi inte är stolta över delar av vår historia. Jag uppmuntrar människor att fokusera på vår framtid, medan vi drar lärdom av historien, sa hon och uppmanade medborgarna att ta ett steg tillbaka, och ta in andra perspektiv.

– Istället för att riva ned, låt oss reflektera över våra misstag. Låt oss vara stolta över utvecklingen och blicka framåt.

Melania Trumps stab uppger för CNN att presidentens rådgivare inte har haft något inflytande över talet. Nyhetsbolagets analytiker Stephen Collinson och Maeve Reston konstaterar att det är svårt att avgöra vilka kalkyler som ligger bakom presidentfruns kommentarer om pandemin och protesterna. Men de tillägger att det kan låta som om Melania Trump befinner sig i ”ett parallellt universum” – en värld av ärlighet och värdighet, långt från stormarna runt Trump.