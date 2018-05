Melania Trump vill sätta stopp för nätmobbning

I ett tio minuter långt tal presenterade presidenthustrun sin kampanj för hälsosamma livsval och mot drogmissbruk och nätmobbning.

Som en del av kampanjprogrammet, som går under titeln "Be best", uppmanas vuxna att vara just bäst på att lära barn att leva hälsosamt och att bete sig respektfullt på sociala medier.

– Som vi alla vet kan sociala medier påverka våra barn både positivt och negativt. Men alldeles för ofta används de på ett negativt sätt, sade Melania Trump och fortsatte:

– Det är vårt ansvar som vuxna att lära och påminna barn om att när de använder sina röster – online eller inte – så måste de välja sina ord väl och tala på ett vördnadsfullt sätt.

Bland åhörarna på första raden satt satt bland annat företrädare för Google, Twitter och Facebook. Där satt också president Donald Trump som ofta kritiseras för sina personangrepp på Twitter.

Men att presidenten skulle bidra till ett samtalsklimat där nätmobbning är vardag var inte Vita husets pressekreterare Sarah Sanders beredd att hålla med om när hon under måndagen fick svara på frågor om Donald Trumps nätbeteende.

Hon underströk att nätmobbning bland barn har varit ett problem det senaste decenniet och att det därför vore felaktigt att "försöka skylla förekomsten av nätmobbning på presidenten", rapporterar CNN.

I sitt tal hyllade Melania bland annat åttondeklassaren Kalani Goldberg från Arizona för sitt mod att i en video på sociala medier gå ut och berätta om den mobbning som hon utsatts för på nätet.

Melania Trumps team för att driva sin kampanj är det minsta som en presidenthustru haft på senare år, noterar CNN. Till skillnad från tidigare presidenthustrur saknar den före detta fotomodellen och designern Melania Trump helt politisk erfarenhet.

Michelle Obama som drev en kampanj mot övervikt bland barn var utbildad affärsjurist och hade tidigare politiska erfarenheter från sin mans – förre presidenten Barack Obamas – tid som senator.

Och Obamas föregångare, Laura Bush, som redan under sitt första år som presidenthustru lanserade en utbildningskampanj för ökad läsförståelse bland barn, hade stor politisk erfarenhet som en del av den politiskt mäktiga Bushfamiljen.

Även Hillary Clinton var i högsta grad en politiskt orienterad first lady. Den senare presidentkandidaten blev bland annat känd för att hon under sin mans tid som president hade sitt kontor i vita husets västra ände som ligger närmare den del där de viktiga besluten fattas än den östra änden där presidenthustrur traditionellt har hållit till.

