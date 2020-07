Melbourne stängs ned i sex veckor efter coronautbrott

Victoria rapporterade in 191 smittfall under tisdagen, en ny toppnotering för delstaten som visat stigande siffror de senaste dagarna. Nu stängs Melbourne ned i minst sex veckor. Beslutet gäller hela storstadsområdet med omkring fem miljoner invånare och börjar gälla natten till onsdagen lokal tid.

– Vi vet att vi står vid randen till något mycket, mycket farligt om vi inte tar dessa steg i dag, sa Victorias premiärminister Daniel Andrews under tisdagens pressträff.

Under de nya restriktionerna får människor bara lämna sina hem vid arbete eller studier, träning, för att handla förnödenheter och söka vård. För att se till att de nya reglerna upprätthålls, och att ingen reser av fel anledningar, kommer polis vara ute och patrullera. Delstaten har även begärt extra hjälp från federal nivå, enligt delstatens premiärminister.

– Jag vet att vi kommer att se dödsfall utifrån de fall som sker varje dag nu. Med det jag inte vill se är ännu fler döda än vad som redan förutspås, sade Andrews som även riktar kritik mot att vissa inte tagit de tidigare restriktionerna på allvar.

– Att personer lever livet som att pandemin vore över är inte lösningen, utan en del av problemet.

Boende i Melbourne protesterar mot helgens nedstängning. Foto: Andy Brownbill/AP

Andrews beskriver läget som det allvarligaste hittills under coronapandemin. Beskedet om den nya hårda gränsen kring Melbourne kommer bara ett dygn efter det att Victoria beslutat om att stänga gränsen mot Australiens mest folkrika delstat New South Wales från och med onsdag, något som inte skett på 100 år. Efter helgens första tecken på ett nytt utbrott sattes nio bostadshus i Melbourne i strikt karantän och de drygt 3.000 boenden förbjöds att lämna sina bostäder.

– Det som händer just nu i Victoria har inte hänt tidigare i Australien, det är en ny fas av pandemin, och därför kräver det nya typer av åtgärder, sade New South Wales premiärminister Gladys Berejiklian under måndagen.

Under tisdagen kom rapporter om att matleveranser har svårt att komma fram till bostäderna. Husen övervakas av runt 500 poliser och de boende har vädjat till myndigheter om att släppa på restriktionerna och minska den tunga bevakningen, rapporterar SBS News.

– Det är utmanande åtgärder men de står i proportion till den risk som finns. Karantänen kommer inte att pågå längre än vad som behövs, sade Daniel Andrews med en förhoppning om att låta de boende leva med samma restriktioner som övriga Melbourne så snart som möjligt.

Victoria och New South Wales är de två hittills värst coronadrabbade delstaterna i landet. Totalt har Australien omkring 8.500 bekräftade smittofall och drygt 100 dödsfall.