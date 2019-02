Den påtänkta flaggskeppsbutiken skulle ligga vid Federation Square i centrala Melbourne i sydöstra Australien. För att byggnaden ska kunna uppföras krävs att ett annat hus, postmoderna Yarra building, rivs. Huset byggdes 2002 och har fått flera priser av arkitektorganisationer.

Apples australiensiska planer blev offentliga i december 2017, då Melbournes myndigheter gav företaget tillåtelse till ett butiksbygge. Beslutet fick hård kritik från lokalbefolkningen och boende i staden, som startade en protestorganisation.

– Den nya Applebutiken som ska ersätta Yarra building har radikalt annorlunda arkitektur och skulle förvandla en offentlig plats till en kommersiell, skrev den lokale miljöpartisten Rohan Leppert på Twitter då.

Samtidigt menade turismministern i delstaten Victoria, John Eren, att Applehuset skulle ge ”miljoner nya besökare” till området, skriver The Guardian.

Likt i Stockholm fick det amerikanska teknikbolaget banta och rita om byggnaden flera gånger innan skisserna godkändes av stadens myndigheter. Sedan planen accepterades har opponenter mot bygget försökt få det nuvarande huset byggnadsmärkt. Heritage Victoria, som bestämmer över sådant, har fått in över 2.400 skrivelser. Myndigheten ska eventuellt utreda en sådan märkning, skriver australiensiska The Age.

I en senaste giv har protestorganisationen Our city, our square startat en insamlingskampanj för att köpa tomten där Applehuset ska stå. Deras mål är att få in 260 miljoner kronor. Men organisationen har sagt att de inte kommer använda pengarna, utan att de framför allt vill påvisa missnöjet mot planerna, rapporterar The Age.

– Idén med vår fräcka plan är att samla in tillräckligt mycket pengar för att köpa tillbaka byggnaden från Apple. För i all väsentlighet har Victorias regering sålt huset till dem, säger protestorganisationens ledare Brett de Hoedt, enligt The Age.

Tidigare i veckan skrev DN om att Apple upprörts över att de inte får bygga en butik på en tomt i Kungsträdgården som de köpt för 129 miljoner kronor. Företaget försöker nu sälja tomten och en redan existerande byggnad till Stockholms stad för 179 miljoner kronor.

– Det var absolut inga snälla ord, det var elaka sådana som jag inte vill återge, säger Björn Ljung (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden i Stockholm, till Fastighetsvärlden, efter ett möte med företaget.