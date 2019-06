Mexiko och USA överens om migrationsfrågor sedan flera månader

Just nu: spara 50%

Under lördagen twittrade Donald Trump att länderna efter tre dagars förhandlingar kommit överens om åtgärder för att minska antalet migranter som tar sig genom Mexiko in i USA. Men enligt New York Times, som hänvisar till källor i båda länderna, hade Mexiko gått med på att vidta åtgärder för flera månader sedan.

Enligt tidningen lovade Mexiko redan i mars att sätta in nationalgardet vid gränsen för att förhindra migranter att korsa gränsen. En av huvudpunkterna i avtalet, att migranter ska skickas tillbaka till Mexiko under tiden som deras ärenden utreds i grannlandet, fattades redan i december, skriver tidningen.

Under de senaste veckorna har USA inte förmått Mexiko att acceptera status som säkert tredjeland, vilket skulle ha tvingat landet att permanent ta emot de flesta migranter som passerar från Centralamerika på väg till USA för att söka asyl.

Mexikos president Andrés Manuel López Obrador kommenterade migrationsavtalet med USA under ett möte i gränsstaden Tijuana, och menade att det inte är tillräckligt.

– Lösningen kan inte hittas i att bara stänga gränser eller vidta tvångsåtgärder. Den enda lösningen är att bekämpa både bristen på möjligheter och fattigdomen så att migration blir ett val.

Han välkomnar visserligen avtalet och konstaterar att Mexiko nu undviker en ekonomisk kris efter att Washington hävt hotet om tullar på fem procent – som successivt skulle ökas till 25 – på alla varor från Mexiko som skulle börja gälla från och med måndag.

Enligt länderna kommer samtalen att fortsätta för att presentera en mer omfattande, långsiktig lösning om 90 dagar. Samtidigt uttalade sig en tjänsteman som varit inblandad i förhandlingarna att det fanns önskemål om att Mexiko måste agera snabbare och mer aggressivt för att avskräcka migranter att ta sig över gränsen, skriver New York Times.

