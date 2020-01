Mexiko släpper inte in migranter som vill till USA

De omkring 3.500 migranter som marscherade från San Pedro Sula i Honduras i mitten av veckan delade upp sig i två grupper, en som gick norrut genom Honduras mot gränsövergången El Ceibo, en som tog den ordinarie rutten söderut mot staden Hidalgo i Mexiko.

Under lördagen försökte de ta sig in i Mexiko, men stoppades vid gränsen. Vid gränsövergången mot Hidalgo, som går över bron Rodolfo Robles, blev det tumult när gränsen stängdes och polisen satte in tårgas.

Mexikansk polis satte in tårgas när migranter försökte ta sig över gränsen. Foto: Johan Ordonez/AFP

En grupp om 50 personer hade lyckats ta sig igenom barriären, men återvände senare till den stora gruppen på 8-900 personer som var kvar på den honduranska sidan.

De många migranterna övernattade utomhus vid gränsstationerna. Inte heller den grupp som gick den norra rutten mot El Ceibo släpptes in i Mexiko.

Mexikos president har sagt att det finns 4.000 jobb i de södra delarna av Mexiko som migranterna kan få, men de mexikanska myndigheterna släpper inte igenom dem som vill till USA.

Lokalbefolkningen försåg migranter med mat och vatten under lördagen.