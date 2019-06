Mexiko svarar på USA:s hot med att be om hjälp

Just nu: spara 50%

Bara under maj månad grep den amerikanska gränspolisen 84.542 personer som försökte ta sig in i USA via gränsen mot Mexiko. Ett rekord, skriver USA Today.

Donald Trump har vid flera tillfällen kallat flyktingströmmen över gränsen för ett nationellt nödläge.

I sitt senaste försök att stoppa flyktingarna och få dem att stanna i Mexiko har Trump försökt att tvinga Mexiko till att stoppa och ta hand om flyktingarna på sin sida av gränsen. Annars kommer USA att införa hårda tullar på mexikanska varor.

Mexiko svarade på onsdagen med att be USA om stöd för att kunna stärka kontrollen av Mexikos södra gräns. Den gräns som de flyktingar som försöker ta sig in i USA först måste ta sig över.

Mexiko har också svarat på Donald Trumps krav med att man inte kommer att gå med på att bli ett slags ”tredje land” dit flyktingar på väg från sina hemländer ska stanna när dessa i själva verket söker asyl i USA. Det uppgav källor i den mexikanska regeringen för nyhetsbyrån Reuters på onsdagskvällen.

