Michael Winiarski: al-Assad tjänar på att terrorisera civilbefolkningen

Ryssland har varnat för ”allvarliga konsekvenser” vid ett västligt angrepp mot regimen i Syrien. Vad attacken kommer att bestå av, med kryssningsrobotar eller något annat, är ovisst, men att något sker det närmaste dygnet är sannolikt.

Däremot är det svårt att förutspå vad den ryska motreaktionen blir – det finns ingen självklar måltavla, annat än USA, och ett världskrig är knappast i faggorna.

Ryssland försökte i sista stund undvika en militär insats från USA genom att på tisdagen gå med på att FN ska få utreda den misstänkta kemvapenattacken. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov förklarade att Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) kan vara en del av utredningen.

Det är högst osäkert ifall det räcker för att stoppa en militär USA-insats. Donald Trump vill framställa sig som en aggressiv företrädare för USA:s intressen. Så var det när Damaskusregimens stridsflyg angrep staden Khan Sheikhoun med nervgasen sarin i april förra året med över 80 dödsoffer som följd. Då skickade Trump in 59 Tomahawk-kryssningsrobotar över den syriska flygbasen Al Shayrat som svar.

Men i sak var det ett spel för galleriet. Moskva hade fått en förhandsvarning från Washington, för att ingen av de ryska militärerna på basen skulle skadas. Med tanke på att regimen i Damaskus är Rysslands skyddsling var det sannolikt att ryssarna meddelade även Bashar al-Assad vad som var i görningen.

Resultatet av USA:s robotattack var också försumbart, ingenting i krigets utveckling förändrades, och al-Assad blev inte mer förhandlingsvillig. Men för Trump hade det fördelen att han kunde framställa sig som en hårding och plocka inrikespolitiska pluspoäng, trots att han aldrig tidigare visat något intresse för vad som pågår i Syrien.

Ett sorgligt faktum är att hur avskyvärda de kemiska vapnen än är har den förkrossande majoriteten av de 400.000 som förlorat livet under sju års krig inte dödats av giftgas, utan av ”konventionella” vapen – artilleri, missiler och oljefatsbomber.

I motsats till den amerikanska bombningen förra året var helgens israeliska robotattack mot den syriska flygbasen T-4 nära staden Homs av allt att döma effektiv. Bland annat dödades sju officerare från Irans revolutionsgarde. En avgörande skillnad från USA-bombningen var att Ryssland – och därmed inte heller Iran – inte hade fått något förhandstips. Vilket i sig var ett brott mot en överenskommelse om att Israels stridsflyg – mot informationsplikt till Ryssland – har fria händer att angripa vapentransporter till Hizbollah i Syrien.

Hittills har Moskva reagerat relativt avvaktande och främst uttryckt ”bekymmer” över den israeliska räden, men att man tog den allvarligt understryks av att det var Ryssland som först pekade ut Israel som ansvarig.

Den israeliska robotattacken hade inte direkt samband med den syriska regimens kemiska krigföring mot rebellkontrollerade områden. Det avgörande var oron över att Iran och dess militär kryper allt närmare Israels gräns.

En relevant fråga är varför Syrien upprepade gånger sätter in kemiska vapen mot tätbefolkade områden. Talespersoner för regimen hävdar att de inte behöver göra det, eftersom kriget mot ”terroristerna” har vunnits. Det vore kontraproduktivt, går argumentationen, att nu sätta in förbjudna massförstörelsevapen eftersom just det kan dra in USA i kriget.

Men al-Assad har ett helt annat sätt att kalkylera. Att fortsätta terrorisera civilbefolkningen med giftgas har hittills gett mer än vad han har förlorat i västliga vedergällningar. Och han verkar ha räknat rätt: efter den senaste misstänkta kemvapenattacken mot Douma gick rebellerna där med på att kapitulera och lämna staden.

Förstörelse av hela städer och massdöd bland al-Assads landsmän är inget som får honom att darra på handen, så länge det säkrar hans överlevnad.