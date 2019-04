Michael Winiarski: Allt mer visar på grova missar om varningar för terrordåd

Mycket av det som hittills har framkommit om terrorbombningarna från officiella talespersoner för regeringen i Colombo är motsägelsefullt och oklart. En sannolik förklaring är de grova missar som har förekommit i kommunikationen mellan Sri Lankas säkerhetstjänster och de ansvariga i regeringen.

Redan i söndags framkom att Sri Lankas polisledning för knappt två veckor sedan hade varnat för att självmordsbombare från en tidigare närmast okänd radikal muslimsk grupp, NTJ (National Thowheed Jamath), planerade att slå till mot kyrkor och andra mål.

På måndagen uppgav landets hälsominister Rajitha Senaratne att det till och med hade kommit flera varningar om förestående terrordåd. Enligt CNN ska en av dem handlat om just NTJ. Men varningarna hade inte vidarebefordrats till ansvariga på regeringsnivå.

På en presskonferens bad Senaratne ursäkt för underrättelsemissarna. En annan regeringsföreträdare, kulturministern Sajith Premadasa, beskyllde säkerhetstjänstens officerare för ”oaktsamhet och inkompetens”.

Flera bedömare i Sri Lanka betvivlar att en lokal grupp som NTJ kan ha genomfört en så omfattande, sofistikerad och samordnad attack - som hittills har skördat 290 dödsoffer - utan ett större internationellt nätverk i ryggen.

Enligt Senaratne saknas dock ännu konkreta bevis som kopplar NTJ till bombdåden. Inte heller finns några utländska spår. De 27 terrormisstänkta som har gripits är samtliga medborgare i Sri Lanka.

Terror är förvisso inget obekant i Sri Lanka; under det blodiga inbördeskriget 1983-2009 förekom mängder med terrordåd. De tamilska tigrarna, en separatistisk upprorsrörelse, använde sig också vid över 100 tillfällen av självmordsbombningar.

Alan Keenan, en expert på Sri Lanka vid International Crisis Group, sade till Financial Times att inte ens de tamilska tigrarna genomförde så kraftfulla och koordinerade attacker. Han sade sig tvivla på att terrordådet är en isolerad Sri Lanka-händelse.

Medan inbördeskrigets terror var etniskt betingad och riktade sig mot regeringsföreträdare, var påskdagens terrormål i första hand religiöst. Det finns också likheter med jihadistiska terrordåd utförda av al-Qaida och IS som har riktats mot kyrkor.

En annan faktor är att muslimer från Sri Lanka under de senaste åren hade rest till Syrien och Irak för att delta i IS och andra jihadistgruppers krigföring. När nu IS ”kalifat” geografiskt sett är utplånat har många av dessa jihadister sannolikt återvänt till Sri Lanka.

Enligt sakkunniga på internationell terror finns inte mycket känt om islamistiska terrornätverk i Sri Lanka. Detta till skillnad från andra länder i Asien, där bombdåd mot kyrkor och hotell med utlänningar som gäster har varit måltavlor för terrorister.

I januari i år tog IS på sig skulden för ett terrordåd som dödade 20 människor som bevistade en söndagsmässa i en kyrka i Filippinerna. I maj 2018 tog IS på sig attacker mot tre kyrkor i Indonesien, som skördade 12 dödsoffer. Och på Palmsöndagen 2017 mördade IS minst 49 människor i två koptiska kyrkor i Egypten.

Det gemensamma för dessa terrordåd var att de riktade sig mot kristna. Huruvida även Sri Lanka-dådet utfördes av jihadister lär vi få veta inom kort.

