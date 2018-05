Michael Winiarski: Det upptrappade ordkriget gjorde till slut toppmötet omöjligt

Hur överraskande var beskedet från Donald Trump att han hoppar av från mötet med Kim Jong-Un?

– Det blev till slut mer väntat än oväntat. Det ömsesidiga och upptrappade ordkriget mellan Washington och Pyongyang gjorde det allt svårare för de två ledarna att mötas. Det var faktisk USA som började förpesta den tidigare försonliga atmosfären, när först Trumps säkerhetrådgivare John Bolton och därefter vicepresidenten Mike Pence talade om ”modellen från Libyen” som tillämplig på Nordkorea. Företrädare för Nordkorea svarade med en serie invektiv och förolämpningar mot Pence, som kallades för ”okunnig” och ”dumskalle”. Nordkoreanernas ilska har en enkel förklaring; de vet mycket väl vad som hände där 2011: Libyens diktator Muammar Khaddafi hade några år tidigare avslutat sitt kärnvapenprogram, och han störtades med hjälp av flygbombningar av USA och Nato. Till slut blev han brutalt mördad av rebeller. För Nordkoreas regim är slutsatsen klar; utan en livförsäkring i form av ett massförstörelsevapen kan en supermakt som USA störta den.

Betyder detta att mötet är inställt eller bara uppskjutet?

– Ska man utgå från Trumps brev till Kim sägs det att ett möte ”vid denna tidpunkt inte är lämpligt”. Det tyder på att mötet möjligen kan bli av senare. Men man vet aldrig med den nuvarande USA-presidenten.

Å ena sidan är det ett prestigeprojekt för Trump att ha ett toppmöte med den nordkoreanske ledaren som han satsade mycket av sitt utrikespolitiska kapital på. Bland annat hade han redan låtit prägla ett minnesmynt med sitt och Kims porträtt om toppmötet i Singapore. Dessutom hade han ganska oblygt – och i förskott – pratat om Nobels fredspris för sina fredsinsatser i Korea.

Å andra sidan kan den inledande entusiasmen i Vita huset inför toppmötet ha avlösts av en eftertanke. Kanske drabbades Trump av insikten av att han och hans orutinerade säkerhetsteam – där en stor del av de tongivande inte är utrikesexperter och proffsdiplomater utan neokonservativa ideologer – blivit duperade av de omvittnat drivna nordkoreanska förhandlarna. Därav den tydliga ilska som Trumps brev blottlägger.

Vad händer nu?

– Förmodligen kommer de två parterna att fortsätta förhandlingarna via mer diskreta kanaler. Under tiden har Trump nu återgått till sin tidigare krigiska retorik, som när han säger att ”vi har så massiva och kraftfulla (kärnvapen) att jag ber till Gud at de aldrig kommer att bli använda”. Men det är Trumps vanliga taktik, som han tror ska förbättra hans förhandlingsposition. Det är ganska tydligt att toppmötet inte var ordentligt förberett. Det planerades in alltför tidigt, utan att de två parterna hade förhandlat färdigt om villkoren för en uppgörelse. Kunde Nordkorea tro på USA:s säkerhetsgarantier mot att de gav upp kärnvapnen? Det tycks knappast så. När Vita huset till slut kastade in begreppet ”Libyen”, strax efter att Trump rivit upp ett annat kärnavtal (det med Iran), måste Nordkorea ha tolkat det som att amerikanska försäkringar inte är mycket att lita på. Därför, kan de resonera, behövs kärnvapnen för att avskräcka från en USA-attack och för att därmed säkra regimens överlevnad.

