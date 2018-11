Michael Winiarski: Domarna slår fast att Röda khmererna utförde folkmord

Det är de två mest uppsatta ledarna för Röda khmererna som ännu är i livet som har funnits skyldiga till folkmord. Den ene av dem är den i dag 92-årige Nuon Chea, som var diktatorn Pol Pots närmaste man och partiets chefsideolog under åren 1975-1979, och den andre är 87-årige Khieu Samphan, som var nominell statschef under samma period.

Den brutala Pol Pot-regimen i det som då gick under namnet Demokratiska Kampuchea, och som stöddes av det kommunistiska Kina, störtades 1979 efter att landets invaderats av grannen Vietnam, som stöddes av det kommunistiska Sovjetunionen.

Att Khieu Samphan och Nuon Chea döms för folkmord efter så lång tid kan verka märkligt med tanke på att det inte har funnits några större tvivel på deras roll i att 1,7 miljoner kambodjaner mötte en för tidig död genom påtvingad svält, tortyr, hastig tömning av städer och massavrättningar av såväl civila som fiendesoldater.

Men de har redan fått sina straff; båda avtjänar sedan 2014 livstids fängelsedomar för “brott mot mänskligheten”. Det beror på att massmord på delar av ett folk - cirka 20-25 procent av kambodjanerna - inte ansågs motsvara den definition av “folkmord” som FN gör i sin konvention: ”avsikt att helt eller delvis utplåna en nationell, etnisk, rasmässig eller religiös grupp”.

Med den nya domen är det är första gången som Kambodjatribunalen, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), fastslår att de handlingar som Röda khmererna utförde på 1970-talet är “folkmord” som det definieras i internationell rätt.

Tribunalen ECCC är ett slags hybrid mellan en nationell och en internationell domstol. Den upprättades 1997 genom ett avtal mellan Kambodja och FN, och domstolens ledamöter består av såväl kambodjanska som utländska jurister.

Rättegångarna har fått kritik för att arbeta långsamt. Under de drygt 20 åren som den har funnits har endast tre personer dömts, och Pol Pot och de flesta andra som bar störst ansvar för dödandet, är sedan länge avlidna.

Under de många år som processen har pågått har domstolen inkallat hundratals vittnen från det blodiga 1970-talet och gått igenom oräkneliga dokument om Pol Pot-regimens massmord på kambodjaner. De nya domsluten gäller folkmord på två specifika etniska minoriteter; cham-muslimer och kambodjanska vietnameser. Enligt en uppskattning dödades 36 procent av de 300.000 cham-muslimerna under Pol Pots välde, medan flertalet av den vietnamesiska minoriteten deporterades och de återstående 20.000 samtliga dödades.

Nuon Cheas och Khieu Samphans försvarsadvokater har protesterat mot att domstolsprocessen har varit ensidig. En del bedömare har också noterat att Kambodjas nuvarande premiärminister Hun Sen själv var befäl i Röda khmerernas armé - innan han 1977 flydde till Vietnam - och därmed antingen bevittnade eller deltog i massmorden på sina landsmän.

När Vietnam och kambodjanska rebellstyrkor några år senare invaderade Kambodja, körde bort Röda khmererna från huvudstaden Phnom Penh och installerade en provietnamesisk regering, fick Hun Sen posten som vice premiärminister och utrikesminister. Sedan 1985 är Hun Sen regeringschef, och har sedan dess omorienterat Kambodja från Vietnam till att låta Kina ha starkt inflytande.

