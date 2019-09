Michael Winiarski: En ofrivillig huvudroll för Hunter Biden

I den skandal som sedan några dygn skakar USA, där Demokraterna i kongressen har inlett en utredning om riksrätt mot president Donald Trump, har Hunter Biden högst ofrivilligt hamnat i en huvudroll.

Det beror på att han under våren 2014, då Joe Biden var vice president, fick ett välbetalt arbete som styrelseledamot i den ukrainska energikoncernen Burisma Holdings.

Hunter Biden fick jobbet någon vecka efter att vicepresidenten hade besökt Ukrainas huvudstad Kiev. Där erbjöd Joe Biden amerikanskt bistånd för att öka den ukrainska energiproduktionen, för att minska beroendet av Ryssland. Det skedde i ett exceptionellt känsligt läge; Ukrainas överlevnad som självständig stat stod på spel.

En folklig revolution hade månaderna innan störtat den proryske presidenten Viktor Janukovytj, vilket följdes av att Ryssland annekterade halvön Krim och sände in specialstyrkor i de östra provinserna Donetsk och Luhansk.

Republikanerna och Trump har länge hävdat att Hunter Bidens ställning i gasbolaget innebar en intressekonflikt, eftersom fadern inte bara var vicepresident utan den som ansvarade för Ukraina i president Barack Obamas administration.

Under sommaren har de republikanska attackerna mot Hunter Bidens engagemang i Burisma Holdings tilltagit i styrka, i takt med att Joe Biden framstått som en allt mer farlig utmanare till Trump i presidentvalet 2020.

Trump med anhängare har mer än antytt att Hunter Biden berikat sig på sin fars höga ställning – ett hjärtslag från presidentposten. Det har varit ett behändigt argument med tanke på att Trumps privata affärer och familjemedlemmar har varit djupt intrasslade i maktutövningen från Vita huset.

Hunter Biden har hävdat att angreppen mot honom och hans far har kommit från ”en högerinriktad politisk apparat”. Joe Biden har för sin del sagt att han aldrig var inblandad i sonens affärer i Ukraina.

Andra bedömare påpekar att Hunter Bidens affärsverksamheter under många år har skuggat faderns politiska karriär som senator och vicepresident i såväl USA som i utlandet.

Om Hunter Biden är utsatt för offentlig granskning, och i vissa falla smutskastning, har han i sin livshistoria gott om erfarenheter av tragedier och motgångar.

Han har under lång tid haft alkohol- och narkotikaproblem, och berättade i en intervju i The New Yorker om det ”mörker” han en tid befann sig i. I juni 2013 genomgick han ett drogtest i samband med att han sökte till flottans reserv, och befanns ha spår av kokain i blodet.

Det förmodligen svåraste som han har drabbats av var då han vid två års ålder var med om en bilolycka i Delaware . En lastbil krockade med familjens bil, och hans mor Neilia och ettåriga lillasyster Naomi dödades. Han och hans ett år äldre bror Beau skadades, men båda överlevde. För några år sedan avled Beau efter längre tids cancersjukdom.

Hunter Biden studerade juridik vid toppuniversiteten Georgetown och Yale, och arbetade sedan som lobbyist i USA-kongressen. Han följde sedan också sin fars spår i Ukraina, och togs in i styrelsen i Burisma Holdings. Redan då väckte det uppseende, men från Vita husets sida avvisade man varje koppling mellan Hunter Bidens nya jobb och Joe Bidens besök i Kiev.

En märklig faktor var att Burismas dåvarande vd, Mykola Zlotjevskyj, hade tillhört förre presidenten Janukovytjs regering. En annan var att Joe Biden krävde att den nya ukrainska regeringen, under Petro Porosjenko, skulle avskeda riksåklagaren Viktor Sjokin.

Det såg misstänkt ut att Joe Biden ville få bort Sjokin i ett läge då han utredde Burisma för korruption, något som potentiellt skulle kunna ha berört hans son.

Sjokin, som till slut sparkades, har själv i en intervju i Washington Post sagt att han fick avgå enbart därför att han var i färd med att granska Burisma och Hunter Biden. Och han tillade: ”Allt jag kan säga är att utnämningen av Hunter Biden var ganska tveksam ur effektivitetssynpunkt. Trots allt hade denna person varken erfarenhet av att arbeta i Ukraina eller i energisektorn”.

Andra har tillbakavisat Sjokins version, och framhåller att han sparkades därför att han inte utredde korruption, varken i Burisma eller andra företag.

Hunter Biden har varit föremål för ilskna attacker från extrema högersajter som Breitbart News. Även skvallerspalterna har haft mycket att hugga tänderna i. När Hunter Biden för två år sedan hade en stormig skilsmässa från hustrun Kathleen anklagade hon honom för att ha spenderat ”hundratusentals dollar” av deras gemensamma tillgångar på droger, alkohol, prostituerade och kvinnor som han haft utomäktenskapliga relationer med, något som Hunter Biden förnekade. Senare inledde han en ett kort förhållande med sin bror Beaus änka.

Läs mer:

Trump bad Ukrainas president att utreda Joe Bidens son

Martin Gelin: Trumps uppgift blir nu att hålla republikanerna enade