Michael Winiarski: En osannolik ledare vill axla ansvaret för Belarus

Det är i en ny YouTube-video, inspelad i Litauen, som Tsichanouskaja med hänvisning till Lukasjenkos långa tid vid makten säger att hon ”vi vill alla komma ur den ändlösa cirkel som vi hamnade i för 26 år sedan”.

I förra söndagens presidentval utropade sig Lukasjenko till segrare med 80 procent av rösterna. Hans utmanare Tsichanouskaja hävdar att det i själva verket var hon som vann, med 60-70 procent, något hon får medhåll för av många bedömare.

Det hjälpte nu inte, eftersom den sittande presidenten går efter vad den sovjetiske diktatorn Josef Stalin påstås ha sagt: ”Det viktiga är inte vem folk röstar på, utan vem som räknar rösterna”.

Belarus har rest sig, på grund av valfusket och säkerhetsstyrkornas brutala misshandel av fredliga demonstranter.

Demonstration i Minsk mot regeringen den 16 augusti. Foto: Sergei Gapon/AFP

Nu är det knappast Lukasjenko själv som bestämmer hans närmaste öde. Makten ligger på gatan, hos industriarbetarna och bland de statstjänstemän som i massomfattning har vänt sig mot hans styre.

I Tsichanouskajas nya video, publicerad av nyhetsportalen Meduza, framställer hon sig som en osannolik politisk ledare: ”Jag planerade inte att bli politiker, men ödet har orsakat att jag hamnade i kampens främsta frontlinje”.

Denna avsaknad av politisk erfarenhet kan bli ett problem när hon aspirerar på att leda en övergångsregering.

En annan öppen fråga är hur Tsichanouskaja rent konkret ska kunna ta på sig ledarrollen i Belarus. Hon befinner sig i exil, och hon lär förbli utomlands så länge hennes säkerhet i hemlandet inte är garanterad.

Det finns många osannolikheter med Tsichanouskaja. För bara en dryg vecka sedan var det få som kunde förutse att den 37-åriga tidigare engelskläraren skulle kunna bli ett verkligt hot mot Lukasjenko, president sedan 1994.

Lukasjenko var en av dem som förminskade Tsichanouskajas chanser, när han hävdade att det belarusiska folket ”inte har mognat tillräckligt för att rösta för en kvinna”, och sedan lade till att en kvinnlig president skulle ”kollapsa, stackars liten”.

Även en del analytiker var inne på liknande resonemang. Enligt Alexander Klaskovsky vid nyhetsbyrån Belapan var Tsichanouskaja ”absolut inte redo för ett sådant uppdrag”. Han tillade att ”omständigheterna sätter stort tryck på henne; hennes make är i grund och botten regimens gisslan i fängelset”.

En demonstrant grips av polis under protesterna efter presidentvalet den 10 augusti. Foto: Sergi Gapon/AFP

Då hade hon just gått in som presidentkandidat efter att hennes man, den populäre videobloggaren Siarhei Tichanovskij, spärrats in i häkte och två andra kandidater förhindrats att ställa upp.

Efter valet den 9 augusti utbröt stora protester. Tsichanouskaja hamnade än mer i centrum; en stor del av väljarna betraktade henne som den legitima presidenten.

När hon dagen efter valet besökte centrala valkommissionen för att lämna in en protest kvarhölls hon av säkerhetstjänsten och var försvunnen i flera timmar. Nästa morgon dök hon upp i Litauen, dit hon av allt att döma tvångsförvisats.

Det fick inte stopp på protesterna. Tvärtom gick arbetare över hela landet ut i strejk. Och i söndags samlades minst 200.000 personer i Minsk i den största demonstrationen i landets historia, med krav på fria val och Lukasjenkos avgång. Polisen ingrep inte.

Kanske de hade hörsammat Tsichanouskajas maning att ”inte lyda kriminella befallningar och ta ställning för folket”.

