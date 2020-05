Michael Winiarski: Indraget bidrag till WHO nytt självmål av Trump

Vad är det president Trump egentligen säger?

– I ett fyrsidigt brev till WHO-chefen Tedros Ghebreyesus ger han Världshälsoorganisationen 30 dagar att uppvisa större självständighet gentemot Kina. Annars kommer det amerikanska bidraget - årligen cirka 450 miljoner dollar - att frysas för gott, och USA kan lämna organisationen. Trump meddelade redan i mitten av april att bidragen till WHO suspenderas tillfälligt. Nu trappas attacken mot WHO - egentligen Kina - upp ordentligt i form av ett ultimatum.

Hur reagerade Kina på det?

– I samband med WHO:s stora möte, som inleddes i måndags, svarade Kinas ledare Xi Jinping med att utlova totalt 2 miljarder dollar till WHO under de kommande två åren i kampen mot coronaviruset i Afrika. Det är drygt två gånger mer än USA:s bidrag till WHO.

– Trumps hotbrev gav Xi en enkel öppning för att utnyttja WHO-mötet till vad han har strävat efter sedan coronapandemin bröt ut i vintras: att framställa Kina som den globala ledaren i kampen mot covid-19. På så vis har Trump gjort ett nytt självmål.

– Efter USA:s uttåg från Syrien och andra delar av Mellanöstern och efter att ha skrotat flera stora frihandelsavtal marginaliseras nu USA på världsscenen på ytterligare en front. Kina tvekar inte att utnyttja USA-reträtten för att öka sin internationella tyngd. Då hjälper det föga att USA knorrar över den kinesiska penninginjektionen.

– John Ullyot, talesman för Trumpadministrationens nationella säkerhetsråd, kommenterade att Xi försöker avvända uppmärksamheten från Kinas ansvar för att omvärlden inte i tid varnades för det hot som coronaviruset utgjorde. Och han tillade att 2 miljarder dollar är småpotatis jämfört med vad Kina borde betala för pandemin.

Logotypen för Världshälsoorganisationen, WHO Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Har Vita huset någon poäng?

– Det är allmänt bekant att Kina efter utbrottet i Wuhan tonade ned och till och med mörkade det nya coronaviruset, och att flera av de kinesiska experter som varnade för coronasmittan belades med munkavle och bestraffades.

– Å andra sidan, när katastrofen inte längre gick att dölja, tog Kina till drastiska åtgärder och lyckades på kort tid få stopp på smittspridningen. På WHO-mötet kunde Xi därför säga: ”Vi har bakom oss en smärtsam period av ansträngningar och offer, som gjorde att vi kunde vinna kampen mot viruset och rädda människoliv. Och vi har gjort allt som står i vår makt för att bistå andra länder i nöd”.

Varför går Trump till angrepp mot Kina just nu?

– Man kan se det som hans vanliga försvarstaktik: När du är kritiserad, gå till attack! Hans hantering av coronapandemin - som hittills har dödat 90.000 amerikaner - har enligt alla bedömningar varit ett enormt misslyckande. Under de första månaderna bagatelliserade USA-presidenten faran med viruset, och hävdade att den skulle försvinna snabbt.

– Att Trump nu anklagar Kina för samma sak är karaktäristiskt för hans benägenhet att skylla ifrån sig. I brevet till WHO-chefen Ghebreyesus anklagar Trump WHO för att ha berömt Kinas öppenhet i pandemihanteringen. Det kan ställas emot att Trump själv länge öste beröm över hur Kinas ledare Xi hanterade coronaviruset.

– Tidningen Politico har räknat ihop 15 gånger då Trump hyllade Xi, till exempel den 24 januari: ”Kina har arbetat mycket hårt på att stoppa coronaviruset. USA uppskattar starkt deras ansträngningar och transparens. Allt kommer att bli bra. Jag vill särskilt tacka president Xi å det amerikanska folket vägnar.”