Michael Winiarski: Regimen i Iran slog två flugor i en smäll med stängt internet

Fakta. Andra länder där internet blockerats

Indien har flera gånger på delstatsnivå stängt av möjligheten att använda internet. Senast den 4 augusti 2019 stängdes internet av i Jammu och Kashmir och tillgången är fortfarande inte återställd. I flera andra delstater har internettillgången strypts under kortare perioder.



Under de stora protesterna mot regeringen 2011 stängde Egypten ner tillgången till internet via mobila nätverk och landets fyra stora internetleverantörer i flera dagar. I samband med protester så sent som i september 2019 blockerade man flera internettjänster.



Även i bland annat Turkiet, Kazakstan, Sudan och Etiopien har tillgången till internet strypts vid tillfällen, enligt interneträttighetsorganisationen Access now.

DN