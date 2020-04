Michael Winiarski: Så påverkas maktbalansen i värdet av oljans priskollaps

Vad är det som händer nu?

– Det är inte bara det att priset på råolja är det lägsta på mer än 20 år – för första gången i historien är nu priset negativt, det vill säga det ligger under 0 dollar per fat. År 1998 var priset rekordlågt, det kröp ned under 10 dollar per fat, men att det nu har hamnat på en nivå där konsumenten i princip ska få betalt för att köpa en produkt är förstås unikt i världsekonomin.

Vilka länder påverkas mest av ett lågt oljepris, och varför?

– De största oljeexportörerna, som USA, Saudiarabien och Ryssland, men också Venezuela och Iran, drabbas värst, men på olika sätt. USA ligger i toppen som producent av fossila bränslen, och det finns viktiga sektorer av den amerikanska ekonomin som får hårda smällar, särskilt utvinningen av skifferolja som blir olönsam om priset ligger under 30–35 dollar per fat. Det är ett klart bakslag för president Donald Trump, som (felaktigt) brukar berömma sig av att ha gjort USA till världens största energiproducent.

Men USA har en differentierad ekonomi och är inte lika beroende av att exportera olja för att få ihop sin balansräkning som Ryssland och Saudiarabien. Det är värt att påminna vilka maktpolitiska följder ett kollapsat oljepris kan få: Under den andra hälften av 1980-talet sjönk oljepriset ner till under 20 dollar fatet. Det sammanföll med att Michail Gorbatjov kom till makten i Sovjetunionen, och landets ekonomi – som helt byggde på olje- och gasexport – hamnade i en nedåtgående spiral, med slutresultatet att den kommunistiska supermakten kollapsade och snart föll i bitar.

Oljepriset stannade på denna låga nivå under nästan hela 1990-talet, och 1998 föll den ännu lägre, till omkring 10 dollar, vilket fick Ryssland att ställa in betalningarna och den ryska rubeln devalverades till 1/3 av sitt värde. Året därpå avgick president Boris Jeltsin och Vladimir Putin tog över. I samma ögonblick började oljepriserna en stadig klättring, och snart var de uppe i mellan 100 och 200 dollar per fat, vilket öppnade för Putin att bland annat satsa på stabilisering och en modernisering av landets krigsmakt. Men han gjorde inte något allvarligt försök att minska Rysslands beroende av råvaruexporten, ett förbiseende som hämnas nu.

Kan det nya läget få säkerhetspolitiska konsekvenser och hur påverkas maktbalansen i världen?

– Mycket beror på hur länge denna nedåtgående prisspiral håller i sig. För Rysslands del har de senaste sex åren, sedan den militära invasionen i Ukraina och annekteringen av Krim, varit ekonomiskt sett förlorade år. ”Kontraktet” mellan Putin och ryssarna – att han levererar höjd levnadsstandard mot att de inte ifrågasätter makthavarnas politik – har redan tidigare skurit ihop på grund av de ekonomiska sanktionerna och ett relativt lågt oljepris. Om den enda verkliga inkomstkällan sinar lär det få till följd att osäkerheten om Putinregimens stabilitet ökar. Låga priser på fossil energi lär däremot gynna de som är beroende av att importera petroleumprodukter – och där är Kina den största köparen.