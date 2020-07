Michael Winiarski: Splittringen av Polen avgjorde valet

Vad innebär valresultatet?

– Först och främst att den socialkonservative Duda och det regerande nationalistpartiet Lag och rättvisa (PIS) kan fortsätta att styra Polen under lång tid. Det kan de också göra relativt ostört, eftersom det inte finns något nationellt val i landet under de närmaste tre åren - parlamentsvalet är först 2023, och nästa presidentval ska ske om fem år. Sedan återstår att se vad Duda och PIS - särskilt vad Polens starke man, partiledaren Jaroslaw Kaczynski - kommer att göra med sin seger. Liksom andra länder befinner sig Polen mitt i coronapandemin. Det är en ekonomisk och hälsomässig kris som det kommer att ta tid att ta sig ur, vilket en nationell samling skulle underlätta. Men få bedömare tror att Duda vare sig har vilja eller förmåga att distansera sig ovanför det partiskiljande och försöka bli en president för alla polacker, även den hälft av nationen som motsätter sig PIS. Kommer han att försöka sakta in Polens utveckling mot en auktoritarism och - vilket många fruktar - något som liknar en personlig diktatur för Kaczynski? Kommer Duda att försöka reparera relationerna med EU, som har riktat stark kritik mot den polska regeringens dribblande med rättssäkerheten och mediernas oberoende?

Duda kommer säkert att göra en del symboliska gester. Redan på valnatten bjöd han in sin liberale utmanare Rafal Trzaskowski till presidentpalatset för samtal. Men det hör till spelet. Ska man utgå från hur Duda och Kaczynski har uppträtt under den brutala valkampanjen är det inte sannolikt att klyftan mellan de två politiska lägren kommer att överbryggas.

Läs mer: Sittande presidenten tar hem segern i valrysare

Vad avgjorde valet?

– Den djupa politiska, kulturella och ideologiska splittringen av Polen i två nästan lika stora hälfter. Klyftan går mellan generationer, stad och land, olika delar av Polen. Och uppenbarligen är det många polacker som delar PIS traditionella katolska värderingar vad gäller kärnfamiljen, kvinnans rättigheter, motvilja mot hbtq-personer, judar och utlänningar. Om de är en majoritet är inte säkert. Att PIS har ”mutat” en stor del av väljarkåren med stora - delvis ofinansierade - sociala förmåner i form av barnbidrag och extra pensioner spelade en stor roll. I vilket fall lyckades PIS med hjälp av en massiv propagandakampanj och smutskastning av Trzaskowski i de statliga medierna mobilisera tillräckligt många - en halv miljon fler än oppositionen.

Vad måste oppositionen göra för att vinna några val i framtiden?

– Det finns en stor potential, eftersom det trots allt var 9,9 miljoner polacker som gav Trzaskowski sin röst (mot 10,4 miljoner röster för Duda). Oppositionen måste göra en ordentlig analys av det bittra faktum att den har förlorat samtliga nationella val under de senaste fem åren: två parlamentsval, två presidentval och valet till EU-parlamentet. Varför röstar inte majoriteten för tolerans, rättssäkerhet och goda EU-relationer? Å ena sidan borde detta faktum vara förödande för Medborgarplattformen (PO) och leda till att ett antal av personerna ur det gamla gardet drar sig tillbaka. Å andra sidan har oppositionen fått en ny galjonsfigur, Rafal Trzaskowski, som måste sägas ha varit en lyckad kandidat. Det var första gången han förlorade ett val han ställt upp i. Men från ingenstans lyckades han ändå på några få kampanjveckor göra det omöjliga, nästan att komma ikapp Duda, som så sent som i maj såg ut att ha en ointaglig ledning. Nu återgår Trzaskowski till sitt jobb i som borgmästare i Warszawa, men det skulle förvåna om han inte även i fortsättningen kommer att stå i spetsen för den demokratiska, EU-vänliga högerliberala oppositionen i Polen.