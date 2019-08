Michael Winiarski: Trump får inte med sig G7 på att släppa in Putin igen

Förspelet till årets G7-toppmöte i Biarritz, som inleds på lördag, med nya Trump-förolämpningar mot USA:s allierade, bådar inte gott för att Väst ska lyckas undvika en ytterligare uppluckring av det som kallas för ”den liberala världsordningen”.

Förra årets möte i Kanada slutade i kaos, sedan Trump vägrat att signera slutkommuniké och fått ett vredesutbrott mot den kanadensiske premiärministern Justin Trudeau.

I år slopas därför för säkerhets skull slutkommunikén.

Men det saknas inte sår som kan rivas upp. Trump har länge sagt sig vara för att Ryssland släpps tillbaka in i G7, som under tiden av ryskt medlemskap, 1997–2014, kallades för G8. I ett telefonsamtal med Frankrikes president Emmanuel Macron i tisdags fick Trump enligt Vita huset medhåll: båda herrarna påstods ha varit ense om att Vladimir Putin bör inbjudas. Inte till årets toppmöte i franska Biarritz som inleds på lördag, men väl till nästa års möte, där USA är värdnation.

Tanken är inte helt ologisk, eftersom en öppning mot Moskva är i linje med traditionell fransk östpolitik sedan Charles de Gaulles epok. Macron har ambitionen att axla manteln som Europas ledare nummer ett, efter den tyska kanslern Angela Merkel som är på väg ut.

Men politisk anständighet och motstånd från de andra G7-länderna sätter för närvarande käppar i hjulet för detta. Merkel säger nej, liksom brittiske Boris Johnson. Och för att Ryssland ska släppas tillbaka in krävs att alla G7-länderna är överens. Dagen efter sitt samtal med Trump förklarade Macron också att ”det vore att bekräfta G7:s svaghet” om Ryssland släpps tillbaka utan villkor, däribland en lösning på krisen i Ukraina.

USA:s president Donald Trump. Foto: Carolyn Kaster

Att Trump vill släppa in Putin överraskar inte det minsta. Mer än fem år har gått sedan Ryssland uteslöts ur dåvarande G8, just på grund av den olagliga annekteringen av den ukrainska halvön Krim. Men nu anser Trump att Ryssland utan motprestation ska in i värmen och att folkrättsbrottet ska ignoreras.

Det är så Trumps värld ska styras; av de starka som tar för sig från de svagare där det går – det må vara Krim från Ukraina eller Grönland från Danmark. Regler, allianser och internationella lagar och avtal kan slängas i papperskorgen.

I vanlig ordning lär Trump komma med något nytt utspel som stjäl rubrikerna, medan de verkliga kriserna i världen – den antågande recessionen, Brexit, handelskrig med Kina, klimatet och flyktingkrisen – lämnas utan åtgärd.