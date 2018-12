Varför reste Trump egentligen till Irak?

– Det viktigaste skälet är sannolikt inrikespolitiskt. Trump anser sig ha behov av att ändra dagordning och vända bort uppmärksamheten från den akuta politiska turbulensen på hemmaplan. Förra veckans besked från Trump att USA ska dra bort sina militära styrkor från Syrien och trappa ner närvaron i Afghanistan möttes av skarp kritik och fick försvarsministern James Mattis att avgå i protest. Samtidigt har delar av den amerikanska statsförvaltningen stängts ner på grund av att Vita huset och kongressen inte har kunnat enas om en budget och Trump är allt mer pressad av olika brottsutredningar relaterade till Rysslands inblandning i valkampanjen 2016. Genom ett besök i en krigszon, där presidenten poserar i flygbombarjacka tillsammans med amerikansk militärpersonal, är ett försök att markera rollen som militär överbefälhavare. I vilken mån denna avledningsmanöver lyckas återstår att se. När presidenten är tillbaka på hemmaplan är ingen av kriserna lösta. Och redan på andra sidan nyår har Demokraterna majoritet i representanthuset, vilket gör det än svårare för Trump att få igenom sina förslag i kongressen, däribland pengar för muren mot Mexiko. Dessutom väntas flera utredningar mot Trump sättas igång av olika utskott i representanthuset.

Trump förklarade under besöket att han inte har planer på att dra bort USA:s militär från Irak. Vad beror det på?

– Han sade att USA inte längre kan fortsätta att vara världspolis. Men han gav ingen förklaring till varför han trots det inte har planer på att USA lämnar Irak eller vad skillnaden är mot Syrien. Enligt Trump är Islamiska staten nedkämpad i Syrien, men tydligen inte i Irak. En annan skillnad är att USA:s militär - drygt 5.000 soldater - finns på plats i Irak med Bagdadregeringens goda minne, medan den mer begränsade truppnärvaron i Syrien inte är godkänd av regimen i Damaskus. Det är dock knappast ett tungt vägande skäl till att Trump vill lämna Syrien men stanna i Irak. Snarare är anledningen att USA vill motverka Irans ökade politiska och militära inflytande i Irak. Men när USA lämnar Syrien, och de kurdiska bundsförvanterna, åt sitt öde, lämnar man fältet fritt för just Iran och Ryssland. Och potentiellt också för resterna av IS, som trots att inte mycket återstår av det område som terrorgruppen kontrollerade fortfarande enligt FN-beräkningar kan ha 30.000 aktiva medlemmar i Irak och Syrien.

Vad betyder beskedet om Irak för USA:s fortsatta roll i Mellanöstern?

– Det är ett tecken på att någon i försvarshögkvarteret Pentagon har lyckats få Trump att, åtminstone tills vidare, inte helt avsluta USA:s närvaro i regionen. Dessutom kan Irak även i fortsättningen komma att användas som en utgångspunkt för fortsatta amerikanska angrepp på IS. Trump sade också att USA-närvaron i Irak möjliggör för amerikansk militär att åter göra insatser i Syrien “vid behov”. Trump sade till journalister som följde honom i Irak att USA kan basera kommandosoldater vid Iraks gräns mot Syrien som kan genomföra räder in i Syrien. Om inte annat är det ett erkännande av att det finns en klar risk för att IS, trots att Trump har proklamerat seger over terrorgruppen, kan återkomma som en militär kraft i Syrien.