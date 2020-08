Michael Winiarski: Tvivlen på att det var ett mordförsök har skingrats

Vad vet vi om Navalnyjs hälsotillstånd?

Enligt läkarlaget på Charité befinner sig Navalnyj i konstgjord koma, vilket betyder att hjärtverksamhet och andning upprätthålls mekaniskt eller med hjälp av läkemedel. Exakt vilken substans han har förgiftats med under en valturné i Sibirien är ännu inte känt, men sjukhuset utför omfattande analyser. Navalnyjs hälsotillstånd uppges vara ”allvarligt men inte omedelbart livshotande”. Han behandlas med atropin, ett motmedel mot nervgas och andra kemiska gifter. Läkarna säger i sin kommuniké att prognosen är osäker och att det inte kan uteslutas att Navalnyj får bestående skador på nervsystemet.

Vad kan sjukhusets besked komma att innebära för de tysk-ryska relationerna?

De eventuella tvivlen på att Navalnyj har utsatts för ett attentat lär nu skingras. Alla i Navalnyjs närhet – hans hustru Julia Navalnaja, talespersonen Kira Jarmysj och den personliga läkaren Anastasia Vasiljeva – har från början varit övertygade om att Navalnyj utsattes för ett förgiftningsattentat innan han bordade planet från Tomsk till Moskva. Och de har inte tvekat om att den ryska säkerhetstjänsten FSB ligger bakom. Även den tyska förbundskanslern Angela Merkels talesperson Steffen Seibert sade redan innan Charité gick ut med sin kommuniké att Navalnyj ”med största säkerhet” utsatts för en giftattack. Seibert pekade på flera sådana misstänkta fall i den ryska historien. Med andra ord; Navalnyj, som tidigare utsatts för två kemiska attentat, är bara den senaste i raden av politiska motståndare till Putin som har mördats, flera av dem med gift. Även om Angela Merkel tvingas att ta hänsyn till tunga tyska affärsintressen i Ryssland lär det inte förbättra hennes redan tidigare spända relation till Putin.

Hur påverkas den ryska inrikespolitiska scenen?

Det kan innebära en total tvärvändning, eftersom Navalnyj är den enda oppositionspolitikern som överhuvud taget räknas i Ryssland. Så betraktas han också i omvärlden. Om Charités misstankar stämmer, att Navalnyj kan överleva giftattentatet, men kanske är nerv- eller hjärnskadad, innebär det att han för lång tid, om inte för alltid, är borta från rysk politik. Sedan alla andra ledande oppositionella antingen har dödats, som Boris Nemtsov, eller har flytt landet, finns det inte längre någon effektiv motpol mot Putin.

Vad har Ryssland sagt?

I skrivande stund finns ännu ingen officiell rysk kommentar till de tyska läkarnas uttalande. Nyhetsbyrån Tass publicerade i neutrala ordalag uppgifterna från Charité. De ryska myndigheterna och läkarna kommer ha mycket att förklara. Handhavandet av Navaljnyj efter att han plötsligt kollapsade och förlorade medvetandet under flygningen från Tomsk till Moskva var knappast föredömlig. Planet nödlandade i Omsk, där Navalnyj togs in på sjukhus. Läkarna där förklarade att de räddat livet på Navalnyj, men att deras tester inte påvisat något gift i hans kropp. De hävdade att Navalnyj i stället kan ha drabbats av blodsockerfall. Därefter förhalade de under lång tid en evakuering, med motiveringen att Navalnyj inte var ”transportabel”. Till slut, efter påtryckningar från flera Västregeringar – Frankrike, Tyskland och Finland – gav Ryssland tillstånd till att Navalnyj kunde flygas till Berlin. Fördröjningen kan ha varit ödesdiger. Talespersonen Kira Jarmysj skrev på Twitter: ”Att Aleksej blivit förgiftad sade vi från början, trots påståenden från Omsk-läkarna och de statliga propagandisterna. Nu har våra ord bekräftats av analyser från oberoende laboratorier. Förgiftningen av Navalnyj är inte längre en hypotes, utan ett faktum.” Och hans personliga läkare Anastasia Vasiljeva skrev: ”Detta betyder att man skulle ha kunnat rädda honom mycket snabbare och det är förfärande…Jag saknar ord”.

Sjukhuset: Aleksej Navalnyj visar tecken på att ha blivit förgiftad