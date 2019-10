Michael Winiarski: USA:s svek mot kurderna en present till al-Assad – den största scenförändringen på fyra år

Donald Trumps monumentala svek mot kurderna i Syrien har inte bara fått tragiska följder för civilbefolkningen i området, där över hundratusen människor har drivits på flykt och turkisk militär och dess arabiska legosoldater avrättar bakbundna kurdiska fångar.

Med den hastiga reträtten från nordöstra Syrien, där USA har utlämnat sina mångåriga kurdiska bundsförvanter åt ett obarmhärtigt öde, har också spelplanen i den syriska konflikten förändrats i ett slag.

Först fick Nato-medlemmen Turkiet, som fortfarande är kandidat för EU-medlemskap, grönt ljus av Trump att invadera Rojava, den kurdiskt kontrollerade delen av Syrien. Det var ett förödande slag mot kurderna, som in i det längsta hade hoppats på att en säkerhetsgaranti från Washington var värd någonting.

EU reagerade, som vanligt, med bekymrade kommentarer och vädjanden till regeringen i Ankara att visa återhållsamhet.

Ryssland och Iran uttryckte hovsam kritik, väl medvetna om vilket guldläge Trump har gett dem inför den fortsatta maktkampen i Syrien.

Huvudmotståndaren USA dröp av med svansen mellan benen.

På hemmaplan har avståndstagandet från Trumps förräderi mot kurderna varit starkare. Men det lär stanna vid ord; såväl republikanska som demokratiska politiker vet att det inte är någon valvinnare att förespråka fortsatt militärt USA-engagemang utomlands.

Det är just denna krigströtta hemmaopinion som Trump rider på, och som låter honom att ställa sig på Erdogans sida. Den amerikanska reträtten blir nu total, sedan försvarsminister Mark Esper lät meddela att USA drar bort de återstående 1.000 soldaterna från området.

Trump sade sig hoppas på att kurderna drar sig bort, med tanke på Turkiets militära övertag. Och så twittrade han:

”Kurderna och Turkiet har slagits mot varandra i många år...andra kan vilja gå in och slåss för den ena eller andra sidan. Låt dem göra det!”

Det hade han knappast behövt be om. Redan inom något dygn hade den turkiska militärmaskinen rullat in. Snart spreds på internet vedervärdiga scener av krigsbrott som Turkiets arabiska milissoldater gjorde sig skyldiga till - bland annat summariska avrättningar av krigsfångar. Det bekräftade att det värsta skräckscenariot om en ny etnisk rensning var på väg att bli verklighet.

Händelserna kom sedan slag i slag. Trumps inbjudan att låta ”andra gå in” blev snabbt verklighet. Den kurdledda och tidigare USA-stödda SDF-styrkan i norra Syrien ansåg sig tvingad att raskt sluta ett avtal med den syriska regeringsarmén, som nu tillåts återbesätta deras områden. De ger nu alltså upp det sedan flera år rådande självstyret i Rojava.

Det är troligen den mest drastiska scenförändringen i det åtta år långa kriget, sedan Ryssland ingrep med sitt bombflyg för fyra år sedan och vände krigslyckan till diktatorn al-Assads fördel.

Kurdernas samarbete med Damaskus är inget nytt påfund; såväl terrorstämplade PKK i Turkiet som dess systerorganisation PYD i Syrien har genom åren slutit olika avtal med al-Assad-regimen. Men nu går samarbetet betydligt längre. Den senaste utvecklingen, där regeringsstyrkorna är på väg norrut för att inta de stora städerna Kobani och Manbij, innebär något annat. Nu kan al-Assad närma sig sitt yttersta krigsmål, att få kontroll över hela Syrien.

Samtidigt kan hans skyddsmakter, Iran och Ryssland, inkassera ännu en framgång i det geopolitiska spelet, utan att direkt ha behövt konfrontera USA.

För Erdogan innebär det nya problem. Hans armé hamnar nu öga mot öga, inte bara med kurdstyrkorna, utan med den syriska regeringsarmén, som hålls bakom ryggen av Ryssland. Det innebär en potentiell risk för en stormaktskonflikt, mellan Ryssland och Nato.

USA:s reträtt innebär dessutom att regionen, men på sikt också Europa, drabbas av ett annat, betydligt större problem:

Terrorsekten IS får chansen att göra comeback, efter att under en tid ha betraktats som utslagen (främst nedkämpad av den kurdiska SDF-milisen). Uppemot 750 personer med misstänkta band till IS rapporteras redan ha flytt från kurdiska läger.

I värsta fall kan det betyda, vilket en del bedömare befarar, att Trump och Erdogan har gett IS möjlighet till att omgruppera sig och på nytt börja sprida terror i Mellanöstern och bortom.