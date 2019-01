En anmärkningsvärd sak i Venezuela-konflikten är att de geopolitiska kontinentalplattorna dras på ett annat sätt än vad vi har blivit vana vid på senare år. Den auktoritära internationalen – som så ofta har gjort gemensam sak för att undergräva den västdominerade världsordningen – har blivit djupt splittrad:

På ena sidan finns Donald Trump och Jair Bolsonaro, som försöker tvinga bort den “bolivarianske” diktatorn Nicolás Maduro och stödjer oppositionsledaren och den självutnämnde interimspresidenten Juan Guaidó. De gör gemensam sak med Emmanuel Macron, samt flera andra europeiska och latinamerikanska regeringar.

På den andra sidan finns Vladimir Putin, Xi Jinping och Recep Tayyip Erdogan, liksom Kubas ledning. De backar upp Maduro och hävdar att de försvarar Venezuelas suveränitet mot vad de beskriver som ett USA-initierat statskuppförsök.

Rysslands, Kinas och Kubas motiv är knappast osjälviska; Venezuela sitter på världens största oljereserver, som i dag just de tre länderna i praktiken har kontroll över.

För några årtionden sedan hade Venezuela den högsta levnadsstandarden i Latinamerika. Maduro, och före honom Hugo Chávez, körde på kort tid ner landet till absolut misär genom sina diktatoriska metoder och misskötsel. Miljoner medborgare flydde undan fattigdom, svält, förtryck och en inflation på över en miljon procent.

Att Maduros regim har förlorat det mesta av förtroendet inom och utom landet ger inget svar på hur omvärlden, och särskilt USA, kommer att hantera situationen.

Frågan ställdes på sin spets när Elliot Abrams, en republikansk diplomat som var en påhejare av USA:s invasion i Irak 2003, i fredags utsågs till USA:s särskilda representant för Venezuela.

Utnämningen är kontroversiell med tanke på att Abrams under primärvalskampanjen 2016 räknades till gruppen ”Never Trump”-republikaner. Bland Trumps kärntrupper har beskedet om Abrams kommit som en chock. En av dem twittrade om Abrams som en ”neocon war criminal” (neokonservativ krigsförbrytare), på grund av dennes inblandning i omstörtande verksamhet i Latinamerika.

I Latinamerika är Abrams ökänd för sin roll i några av USA:s ”smutsiga krig” på kontinenten på 1980-talet. Ronald Reagans administration stödde militärjuntan i El Salvador och sände vapen till dödsskvadroner som gjorde sig skyldiga till massakrer på tusentals civila.

Han var också en av de som medverkade till att finansiera de högerextrema Contras-rebellerna i Nicaragua. Han var inblandad i den så kallade Iran-Contras-affären, en operation som gick ut på att USA i hemlighet sålde vapen till mullornas Iran, för att därmed finansiera stöd till Contras. Han dömdes senare för att ha ljugit inför kongressen, men benådades av president George H W Bush.

Abrams har också gamla kopplingar till Venezuela. År 2002 var han en av dem som tros ha organiserat en kupp mot Hugo Chávez. Kuppförsöket misslyckades dock.

Nu är Abrams tillbaka på en inflytelserik post, med hjälp av två andra ledande ”neocons” i Trumps administration.

Den ene, utrikesminister Mike Pompeo, sade att “Elliot kommer att bli en verklig tillgång för att hjälpa Venezuelas folk att till fullo återupprätta demokratin och välståndet i sitt land”.

Den andre, Trumps nationella säkerhetsrådgivare John Bolton, var inte bara en entusiastisk supporter till Irakkriget utan argumenterade för bara några år sedan för att USA borde gå till bombanfall mot Iran. Nu varnar Bolton för ett ”signifikant svar” om Maduro tar till våld mot landets legitima regering, med vilken han avser Juan Guaidó.

Allt detta är tecken på att den interventionistiska, eller om man så vill ”imperialistiska”, falangen i Washington börjar återta mark från Trumps “America First”-linje, där en viktig ingrediens är att USA inte ska ägna sig åt “regime change” - att störta regeringar i andra länder.

Abrams återkomst till USA:s utrikesdepartement är en signal som varken Maduro eller någon annan latinamerikansk ledare lär missa.

Det som är oklart är i hur hög grad det står för en verklig sinnesförändring hos Trump. Presidenten har en välkänd motvilja mot engagemang i utlandet, men nu är större delen av hans omgivning ”neocon”-republikaner. Förutom Bolton, Pompeo och Abrams kan även vice president Mike Pence räknas till den gruppen.

De har i samband med Venezuela också uttryckligen nämnt Monroedoktrinen från 1800-talet, som innebär att Latinamerika ligger inom USA:s exklusiva intressesfär. I förra veckan sade Pence till Fox News att i Latinamerika är Trump beredd att intervenera, ”av de rätta skälen”.

– President Trump har alltid haft en mycket annorlunda syn på vår hemisfär, och att försvara frihet och demokrati där är en tradition som går långt tillbaka, sade Pence i en intervju i Fox News.

Till slut blir frågan i vilken mån det innebär att USA ännu en gång har för avsikt att landsätta marinkåren i Latinamerika. Ska Trumps ord om att ”all options are on the table” som ett standarduttalande eller som ett direkt hot?

I USA finns det inte någon utbredd entusiasm för ett ingripande. Den republikanske senatorn Marco Rubio sade i helgen att han inte känner till någon amerikansk ledare som förespråkar en USA-stödd kupp.

Bland demokraterna har några vänsterinriktade kongressledamöterna uttalat sig kritiskt:

– Vi kan inte handplocka andra länders ledare på de multinationella storföretagens vägnar. En USA-stödd kupp i Venezuela är inte en lösning på de svåra problem de står inför, sade Ilhan Omar, nyvald ledamot i representanthuset från Minnesota, på Twitter.

