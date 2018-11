Michael Winiarski: Vita huset väntas överklaga domarens asylstopp

Vad gäller den senaste striden?

– På ett plan handlar det om USA-presidentens befogenheter. Har han rätt att genom dekret upphäva lagar som kongressen har antagit? Det anser i varje fall inte den federala domare som nu har hävt beslutet som Trump delgav i en proklamation den 9 november. Enligt Trump hotar en massinvandring av “illegala främlingar” från Centralamerika över gränsen från Mexiko till USA, och den måste stoppas. Men domaren har nu tillfogat Trump en ordentlig motgång.

Är Trump ute efter att avskaffa asylrätten?

– Åtminstone vill han radikalt begränsa den. I Trumps proklamation sägs att de som söker asyl ska göra det vid ordinarie gränsövergångar, och inte som till en stor del sker i dag, efter att de olagligt har tagit sig in i USA. Dagens system innebär att en person som har flytt in i USA och kan visa att han eller hon har trovärdiga skäl att frukta tortyr eller förföljelse i sitt hemland inte utvisas, utan släpps fri. Först senare, ofta efter lång tid, kallas de till förhör och utredning, som kan ta åratal. Många tusentals av dessa dyker inte upp när ärendet ska prövas i domstol utan försvinner in i USA och stannar - olagligt - för gott. Människorättsaktivister - och uppenbarligen den federale domaren - slår dock fast att de invandringslagar som USA-kongressen har antagit innebär att rätten att söka asyl gäller för alla som satt sin fot i USA, oavsett på vilket sätt de har tagit sig in i landet, och att de inte kan deporteras utan prövning.

Vad händer nu?

– Den federala distriktsdomaren Jon Tigars stopp för Trumps order gäller i en månad, till den 19 december. Då måste domstolen i San Francisco ta ställning till huruvida domarens stopp ska permanentas eller upphävas. På senare tid har flera migrationsrelaterade ärenden gått presidenten emot; till exempel Trumps försök att riva upp DACA, ett program för att skydda barn till papperslösa invandrare. Man kan vänta sig att Vita huset kommer att överklaga domarens beslut, och ärendet till slut når Högsta domstolen. Efter Trumps senaste utnämning, där domaren Brett Kavanaugh förstärker HD:s konservativa majoritet, kan beslutet i så fall mycket väl bli ett som presidenten gillar. Men säkert är det inte.

