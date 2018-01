Michael Wolff: Trump är som en boll i ett flipperspel

De senaste dagarna har det stormat friskt kring Vita huset och Donald Trump. I onsdags publicerade The New York Magazine ett utdrag ur Michael Wolffs bok ”Fire and Fury: Inside the Trump White House”, där flera detaljer om Donald Trump och Trumpadministrationen beskrivs ingående.

Det ledde till ett öppet ordkrig mellan Donald Trump och hans tidigare chefstrateg Steve Bannon om vad de egentligen pratat med varandra om det senaste året.

Donald Trumps advokater försökte även stoppa utgivningen av boken. Förlaget svarade med att tidigarelägga utgivningen med fyra dagar och under fredagsmorgonen sålde boken snabbt slut i ett stort antal bokhandlar i USA.

Författaren Michael Wolffs trovärdighet ifrågasattes efter att flera personer han intervjuat uppgett att de felciterats och inte sagt något nedsättande om presidenten.

– Jag ska berätta för er om den beskrivning av presidenten som alla jag intervjuade gav, och som alla de har gemensamt: Alla sade att han är som ett barn. Och det de menar med det är att han har ett behov för omedelbar tillfredsställelse. Allt handlar om honom, säger Michael Wolff i intervjun med NBC.

Boken sålde snabbt slut i ett stort antal bokhandlar. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

– 100 procent av personerna omkring Trump – rådgivare, familjemedlemmar, varenda en av dem – ifrågasätter hans intelligens och hur lämplig han är för posten, säger han.

Vita husets pressekreterare Sarah Huckabee Sanders sade under en presskonferens i torsdags att Michael Wolff aldrig gjort någon längre intervju med Donald Trump, utan att det snarare rört sig om högst fem minuter långa samtal och att flera saker i boken var osanna, utan att precisera vad som var falskt.

– Huruvida han förstod att det var en intervju eller inte vet jag inte, men det var uppenbart inte off the record. Jag pratade med honom efter presidentinstallationen och jag har pratat, jag menar, jag har spenderat ungefär tre timmar med presidenten under tiden som valkampanjen pågick och när han arbetade i Vita huset, så mitt fönster in i Donald Trump är väldigt betydande, säger Michael Wolff.

Han är också upprörd över att personer ifrågasätter hans trovärdighet.

– Min trovärdighet ifrågasätts av en man som har mindre trovärdighet än kanske någon som någonsin gått på jorden, säger Michael Wolff och fortsätter:

– Jag jobbar som vilken journalist som helst så jag har inspelningar och jag har anteckningar. Jag är verkligen och absolut på alla sätt bekväm med allt jag har rapporterat i den här boken, säger han.

Michael Wolff förklarar vidare att flera topprådgivare upprepade gånger sagt att Donald Trump är ”en stolle, en idiot”, vilket också står med i boken.