Militär sätts in i jakten på mordmisstänkta tonåringar i kanadensiska vildmarken

Jakten på de två tonåringarna som misstänks för tre mord fortsätter i Kanadas vildmark. Just nu finkammar polisen terrängen i närheten av det lilla samhället Gillam, i norra Manitoba.

Det var i måndags som ett vittne observerade de två misstänkta trippelmördarna i området, kort därefter hittades deras utbrända bil i en korsning som angränsar till ett reservat norr om Gillam.

Där slutar spåren.

Polisen har sedan dess utgått från teorin att de misstänkta mördarna fortfarande befinner sig i området. Inga bilar har rapporterats stulna i närheten, och man tror att de tar sig runt till fots i vildmarken som består av tät terräng och träskmark. På Manitobapolisens Twitterkonto publicerade sent under lördagskvällen, svensk tid, en bild på den isbjörn man stötte på under dagens sökande.

https://twitter.com/rcmpmb/status/1155232334247059456

På lördagen landade ett militärflyg i Gillam för att bistå polisen i jakten på de misstänkta, rapporterar kanadensiska CBC. Förutom ett stort antal beväpnade poliser, är också polisens förhandlare, hundar och drönare med i sökandet.

– De kommer att hitta dem, det är bara en fråga om tid, säger lokalbon Jesse Taylor till kanadensiska National Post.

Gillam beskrivs som en återvändsgränd av lokalbefolkningen, och polisen har sedan tidigare upprättat vägspärrar runt reservatet.

Under helgen ska polisen i Manitoba knacka dörr hos de boende i områdena kring Gillam och Fox Lake Cree Nation, efter att i fredags ha gått ut med en varning till ”alla kanadensare” om att vara på sin vakt och hålla utkik. Polisen uppger att de också kommer att gå igenom övergivna hus i området. Hittills har 100 övergivna hem sökts igenom.

https://twitter.com/rcmpmb/status/1155206645892472832

Polisen utesluter inte heller att tonåringarna kan ha lämnat området, antingen med hjälp av andra eller eventuellt genom att ha ändrat sitt utseende på olika sätt.

– Det är möjligt att någon kanske inte var medveten om vilka de hjälpte, och som kanske nu tvekar att höra av sig, säger Julie Courchaine, talesperson för den federala polisen RCMP, enligt CBC.

Courchaine uppger att de just nu följer upp över 120 tips. Samtidigt hoppas de på nya iakttagelser efter att ha publicerat nya övervakningsfilmer på de två tonåringarna från en affär i Meadow Lake i provinsen Saskatchewan från i söndags.

På övervakningsbilder från en affär i Meadow Lake, Saskatchewan, ses de två misstänkta tonåringarna. Foto: Royal Canadian Mounted Police/AFP

De två tonåringarna, som är 19 respektive 18 år, misstänks för att ha skjutit ihjäl turisterna Lucas Fowler, 23, och Chynna Deese, 24, i British Columbia i nordvästra Kanada förra veckan.

Deras utbrända pickup hittades fyra dagar senare, 50 mil söderut. Två kilometer därifrån hittades ytterligare en död kropp, som senare identifierades som professorn Leonard Dyck, 64.

De två misstänkta sågs senare drygt 200 mil österut, i provinsen Saskatchewan, och i måndags hittades alltså den nya flyktbilen utbränd i närheten av Gillam, i östra Kanada.

Morden i Kanada: Detta har hänt •12 juli: De två tonåringarna lämnar sin hemstad för att söka jobb, enligt polisen. •15 juli: Lucas Fowler, 23, från Australien, och Chynna Deese, 24, från USA, hittas ihjälskjutna vid en bilväg i British Columbia. •19 juli: En pickup som tillhör de nu misstänkta tonåringarna hittas utbränd i Dease Lake, 50 mil därifrån. 64-årige Leonard Dyck, 64 hittas mördad två kilometer från bilen. •21 juli: Tonåringarna syns köra en ny bil, en Toyota RAV 4, i provinsen Saskatchewan, ytterligare 200 mil österut. •22 juli: Toyotan hittas utbränd i närheten av Gillam. •23 juli: De två tonåringarna betraktades inledningsvis som försvunna personer. De blir nu formellt misstänkta i fallet. En intensiv polisjakt pågår i området kring den utbrända bilen i Gillam. •26 juli: Militären kallas in. Sökandet efter de misstänkta fortsätter och polisen ska knacka dörr och söka igenom hus i Gillam och Fox Lake Cree Nation under helgen. Visa mer

