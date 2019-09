Minst 45 döda i Bahamas – men myndigheternas dödssiffra misstros

Den officiella dödssiffran efter orkankatastrofen på två av Bahamas öar är nu 45, men myndigheterna letar fortfarande efter dödsoffer under bråten i kvarter som jämnats med marken av Dorian, en av de kraftigaste tropiska cykloner som registrerats på Atlanten.

Runt 70.000 beräknas ha blivit hemlösa. Många evakueras från framför allt ön Abaco till huvudstaden Nassau.

I Marsh Harbour på Abaco bedöms 90 procent av all infrastruktur vara förstörd eller skadad. Det råder brist på mat, vatten och medicin.

Överlevande på ön anklagar myndigheterna för bristfällig och långsam nödhjälp efter katastrofen, men den nationella räddningstjänsten försvarar sitt agerande.

Eftersom dödssiffran fortfarande inte börjat klättra markant samtidigt som det är uppenbart att förstörelsen i flera områden är massiv befarar många att dödssiffran är många gånger högre.

Många bahamaner saknas fortfarande, och i sociala medier säger privatpersoner att de själva sett fler döda kroppar än den officiella dödssiffran. Misstankar om att myndigheterna mörklägger det verkliga dödstalet sprider sig.

Men hälsominister Duane Sands tillbakavisar alla sådana misstankar. Att räkna kroppar är inte första prioritet, säger han till Miami Herald.

– Det är att hitta försvunna människor åt de nära och kära som saknar dem.

Chefen för den amerikanska biståndsmyndigheten USAID Mark Green berättar för reportrar att han flugit över området och slagits av hur lokal förödelsen är. Det finns delar av Grand Bahama och Abaco där Dorians effekter inte syns tydligt från luften, och så finns det stråk med samhällen där allt svepts bort, ”nästan som om en atombomb fällts över dem”.

Dorian är fortfarande aktiv, även om vinden inte längre håller orkanstyrka. Under flera dagar orsakade cyklonen problem längs USA:s östkust och senare även östligaste Kanada. Om några dagar når Dorian Skandinavien som ett blåsigt höstlågtryck.

Endast en tidigare orkan på Atlanten har hållit en högre medelvind, Allen år 1980, och bara en, Labor Day-orkanen 1935, har haft högre vindhastighet när den nått land.

Att Dorian blev så katastrofal på delar av Bahamas hade till stor del att göra med att ovädret saktade in precis när den nådde land och under ett dygn nästan låg still med vindhastigheter på över 70 meter per sekund, periodvis över 80.

Det berodde på att Dorian ”klämdes” mellan ett mäktigt högtryck och ett lågtryck, innan ovädret bytte kurs mot nordost.