Minst 50 döda i Japan efter supertyfonen Hagibis

Effekterna av supertyfonen Hagibis som drog in över Japan i helgen är omfattande. Över 25 floder har svämmats över, 53 personer har bekräftats döda och minst 16 saknas, enligt nyhetsbyrån Kyodo. Under stormen föll massiva mängder regn, motsvarande 40 procent av allt regn som i snitt faller under ett år.

Runt 38.000 personer är fortfarande evakuerade efter stormen som drog in på söndagen och över 3.000 hem har översvämmats. Stormen har nu avtagit. Men den har lämnat efter sig enorm förstörelse och fortsatt regn på måndagen innebär risk för ännu mer översvämning och jordskred.

Tusentals anställda vid försvaret, polisen och brandkåren har kallats in för att leta efter människor som fortfarande är fast i sina hem. De gräver genom lera, rester av jordskred och söker i floderna efter saknade.

Flera tusentals japaner var under måndagen fortfarande utan el och många var också utan rinnande vatten.

Stormen är den värsta i Japan på flera årtionden och nådde som en mest en hastighet på 225 kilometer i timmen.

Hagibis kom ovanligt sent på året och var ovanligt stark. Det är i linje med en forskningsstudie som för tre år sedan publicerades i Nature Geoscience. Den visade att de tyfoner som drabbar östra Asien sedan slutet av 1970-talet har har blivit 15 procent starkare och att antalet har fördubblats.