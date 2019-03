Pakistans överlämnande av den tillfångatagna indiska piloten tycks inte ha lett till den nedtrappning i konflikten som det fanns förhoppningar om. Natten mot lördag lokal tid återupptogs stridigheterna.

Pakistans militär uppger att två av dess soldater dödades i skottväxling med indiska styrkor vid gränsen, och regeringstjänstemannen Umar Azam säger enligt nyhetsbyrån AP att en pojke dog och tre andra personer skadades när indiska soldater sköt ”mot bybor utan urskillning”.

Indisk polis uppger att två barn och deras mamma dog i en pakistansk granatattack som förstörde familjens hem nära gränsen, och allvarligt skadade barnens pappa. Efter ett uppehåll på några timmar inträffade sedan nya stridigheter där ytterliga två civila miste livet, hävdar den pakistanska militären.

Stormakterna Kina och USA har manat till återhållsamhet för att undvika en eskalering av konflikten mellan de båda ärkefienderna, som utkämpat tre krig mot varandra sedan de blev självständiga 1947 och har 130–150 kärnvapenstridsspetsar vardera, enligt uppskattningar från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut.

Pakistans utrikesminister Shah Mahmood Qureshi sade under lördagen att Ryssland har erbjudit sig att medla i konflikten, ett erbjudande Pakistan var redo att acceptera.

Han sade också att en toppdiplomat från Saudiarabien snart skulle besöka både Pakistan och Indien. Även Kina ska skicka en delegation till båda länderna i veckan, enligt AP.

Tusentals personer i Kashmir, både i den del som kontrolleras av Indien och i den som kontrolleras av Pakistan, har flytt sina hem mot säkrare marker.

– De här striderna utkämpas i våra hem och på våra fält. Vi är helt i händerna på soldaterna, säger Mohammed Akram, boende i den Indienkontrollerade delen av Kashmir, till AP.

Många familjer på flykt på den pakistanska sidan vädjar till internationella samfundet att ingripa för att lösa konflikten.

– Jag bryr mig inte om den indiska piloten är borta eller inte, jag bryr mig inte om vem som släppte honom och varför. Jag vill bara veta om vi kommer få fred igen efter att han återvänt till Indien, säger Mohammad Sadiq, en pakistansk butiksägare till AP.

Det var under fredagskvällen lokal tid som piloten Abhinandan Varthaman lämnades tillbaka till Indien under uppmärksammade former. Pakistans premiärminister Imran Khan kallade överlämningen ”en fredsgest”, och regeringen släppte även en video där Varthaman ”erkänner” att han letade efter ett attackmål när han sköts ner och säger att den ”väldigt professionella” pakistanska militären räddade honom från den arga folkmassan vid nedslagsplatsen.

I Indien anses dock uttalandet ha gjorts under tvång, vilket också regeringstjänstmän hävdar i tidningen Times of India.

Fakta. Upptrappad konflikt Både Indien och Pakistan gör anspråk på hela Kashmir, som i dag delas mellan länderna. Konflikten har pågått i över 70 år men trappades upp efter ett terrordåd mot indiska säkerhetsstyrkor den 14 februari. Därefter har de första luftstriderna på 48 år inträffat och skottlossning och granatattacker kring gränsen har krävt liv på båda sidor. Under fredagen rapporterades minst elva dödsoffer och under lördagen minst åtta. Visa mer

Läs mer:

Konflikt om Kashmir i 70 år – därför kan ingen sida ge upp

Professor: Risk för att konflikten i Kashmir trappas upp